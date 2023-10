FOTBAL Luni, 09 Octombrie 2023, 10:50

Hotnews - Simulare DSPA

0

Victoria (49 de ani) și David Beckham (48 de ani) au vorbit recent despre acuzațiile de infidelitate care i-au fost aduse fostului fotbalist în perioada în care evolua pentru Real Madrid.

David Beckham Foto: Aaron M. Sprecher / AP / Profimedia

Fostul fotbalist a dezvăluit că el și Victoria au traversat o perioadă critică, din cauza zvonurilor legate de infidelitate, dar și a distanței, dar au luptat unul pentru celălalt și au reușit să-și salveze căsnicia.

„Când m-am mutat în Spania, a fost dificil, pentru că...avusesem un singur club și o familie toată cariere mea, de la vârsta de 15 ani. Aveam 27 de ani, am plecat peste noapte, a doua zi mă trezesc într-un oraș în care nu vorbesc limba și, mai important, nu am familia lângă mine.

De fiecare dată când mă trezeam, simțeam că a mai apărut ceva. Am simțit...cred că amândoi am simțit atunci...nu că ne pierdem unul pe celălalt, ci că ne înecăm”, a declarat David Beckham, în documentarul său, scrie The Independent.

„Cum ați supraviețuit după toată această perioadă?", a fost întrebat legendarul fotbalist al lui Manchester United.

„Nu știu", a afirmat David Beckham, cu lacrimi în ochi.

Citește mai departe pe Digisport.ro