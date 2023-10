FOTBAL Sâmbătă, 07 Octombrie 2023, 17:31

HotNews.ro

În ziua în care a anunțat lotul final pentru partidele cu Belarus și Andorra, din preliminariile Euro 2024, selecționerul Edward Iordănescu a ținut să transmită un mesaj de impact pentru sporterii naționalei României, dar și pentru jucători.

Edi Iordanescu Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

>> EURO 2024, preliminarii: Lotul României pentru meciurile cu Belarus și Andorra

Mesajul plin de optimism al selecționerului Edi Iordănescu – Tricolorii, îndemnați să lupte ca și până acum

Pentru echipa națională de fotbal a României urmează două partide foarte importante în grupa preliminară a Campionatului European din Germania.

Tricolorii vor întâlni în deplasare Belarusul (12 octombrie, ora 21:45) și pe teren propriu Andorra (15 octombrie, 21:45).

Selecționerul Edward Iordănescu a transmis un mesaj ferm înaintea partidelor, asigurând susținătorii naționalei că echipa va lupta până la capăt pentru îndeplinirea obiectivului.

„Abordăm această acțiune cu același spirit de luptă și unitate pe care l-am consolidat. Parcurgem o perioadă extrem de condensată dintr-un program cu ritm încărcat, dar am reușit împreună să demonstrăm că nimic nu e prea greu când toți suntem concentrați total la singurul obiectiv: calificarea la EURO 2024.

În selecție, respectăm în continuare principiile care ne-au confirmat performanța. Am urmărit, am analizat și am decis cu încredere deplină în tricolorii care constituie deja un nucleu cu rezultate bune pentru România.

Vă împărtășesc mesajul cu care aștept tricolorii în pregătirea partidelor cu Belarus și Andorra:

Ne-am câștigat prin dăruire și sacrificii poziția, am luptat și nu depindem de nimeni în afară de noi! Suntem pe loc de calificare și neînvinși în grupă, dar să nu uităm cât de greu s-a obținut fiecare punct, ce a însemnat fiecare secundă din această campanie!

Trebuie să fim deplin conștienți și responsabili ACUM pentru ca nu cumva să ne iluzionăm că ne așteaptă cineva cu 6 puncte în aceste zile! N-am primit nimic de-a gata, ne-am câștigat prezentul iar acum trebuie să ne câștigăm și viitorul!

Așa cum am obținut totul în această campanie, în ciuda îndoielilor de început, în fața unor adversari considerați mai valoroși, trecând peste slăbiciunile noastre și devenind mereu mai buni, așa trebuie să jucăm și acum: cu toată ființa, în fiecare secundă!

Sunt convins că românii de pretutindeni vor fi cu sufletul lângă noi la meciul cu Belarus. Iar pe teren propriu, cu Andorra, vom fi și mai puternici prin cei mai tineri suporteri din tribune. Pentru că ei sunt inima fotbalului iar noi avem responsabilitatea de a le oferi un model de performanță și de a le răsplăti dragostea cu bucurie” – a transmis selecționerul României, conform FRF.

Preliminarii EURO 2024, clasamentul Grupei I

1. Elveția (17-5 golaveraj) 14 puncte

2. România (9-4) 12

3. Israel (7-7) 11

4. Belarus (4-11) 4

5. Kosovo (5-8) 4

6. Andorra (3-10) 2.

*Primele două clasate se vor califica la turneul final din vara anului viitor (14 iunie - 14 iulie), găzduit de Germania.

*La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023: Andorra - România 0-2

28 martie 2023: România - Belarus 2-1

6 iunie 2023: Kosovo - România 0-0

19 iunie 2023: Elveția - România 2-2

9 septembrie 2023: România - Israel 1-1

12 septembrie 2023: România - Kosovo 2-0

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România / Antena 1

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.