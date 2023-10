FOTBAL Joi, 05 Octombrie 2023, 19:59

CSA Steaua București a câștigat joi disputa cu FC Argeș (3-1) și a pus punct seriei de 5 etape consecutive fără succes în Liga 2. La finalul partidei, Daniel Oprița a surprins și a transmis că a fost pe punctul de a părăsi echipa militarilor.

Daniel Oprita Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Daniel Oprița, convins că CSA Steaua va avea drept de promovare

CSA Steaua București este în continuare fără drept de promovare în SuperLiga României, iar parcursul din acest sezon nu le dă mari speranțe „militarilor” nici din punct de vedere sportiv.

După 9 etape, CSA este pe locul 7 în Liga 2 și are doar două victorii în actuala ediție de campionat, ultima obținută chiar joi, cu FC Argeș, scor 3-1.

La finalul partidei, antrenorul Daniel Oprița s-a declarat mulțumit de prestația echipei și a surprins când a spus că a fost la doar un pas să o părăsească pe Steaua în această vară.

„A fost stresul pentru că l-am creat eu. Nu cred că ar trebui să fie această presiune aici. Indiferent de rezultat, același discurs l-aș fi avut. Probabil avem și mai mulți jucători vechi, le e și lor mai greu, sunt uzați...

Am intrat în criza asta, dar tot noi trebuie să scoatem echipa de aici. Dar ați văzut că noi încercă să facem spectacol. Nu avem drept de promovare, dar încercăm să jucăm fotbal.

Toată lumea mă întreabă ce fac după fiecare meci, eu și cu Burcă (n.r. râde). Ce să vorbim de Burcă, chiar dacă retrogradează Dinamo nu ar trebui să fie criticat.

Eu în vară am vrut să plec, nu am vrut să stau. Chiar am vrut să plec, îmi ajunge, am stat doi ani fără promovare. Aș fi vrut să fiu și eu cu Burcă, Dorinel (n.r. Munteanu), Leo Grozavu în Liga 1, mi-am câștigat dreptul și nu din vina mea nu am ajuns acolo.

De ce nu ați plecat? Pentru că nu m-au lăsat. Mi s-a spus că trebuie să stau și să îi respect contractul pentru că se va rezolva cu promovarea. Am vrut să plec, nu am vrut să stau doar așa. M-am înțeles cu o echipă din Liga 2.” - a declarat Oprița, potrivit Digi Sport.