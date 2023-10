Partida dintre RKC Waalwijk şi Ajax din Eredivisie (prima ligă de fotbal din Olanda) a fost suspendată în minutul 84, după ce Etienne Vaessen, portarul gazdelor, a rămas la pământ, inconștient, după un contact cu un adversar.

La scorul de 3-2 în favoarea celor de la Ajax, în minutul 84, portarul Etienne Vaessen (28 de ani) a fost lovit la cap după un contact cu Brian Brobbey.

Etienne a rămas întins pe gazon, inconștient, iar medicii ambelor echipe și-au făcut apariția rapid pe teren.

Au urmat moment de panică, iar în timpul intervenției medicilor a fost format un cordon de protecție din pături.

Etienne Vaessen a fost surescitat pe teren înainte de a fi transportat de urgență la spital.

„Este conştient, dar nu-şi aminteşte ce s-a întâmplat. Vreau să felicit echipele medicale.

Medicii l-au ţinut în viaţă, deoarece nu reacţiona. Se pare că are legătură cu lovitura pe care a primit-o la cap. Aceasta l-a făcut să-şi piardă cunoştinţa” - Frank van Mosselveld, directorul celor de la RKC, citat de News.ro.

Partida nu a mai fost reluată, crainicul stadionului anunțând că jucătorii ambelor echipe sunt în stare de șoc după cele întâmplate și că nu le mai stă gândul la jucarea minutelor rămase.

#Eredivisie \uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF1: Alors que l’Ajax menait sur la pelouse de Waalwijk (2-3) et qu’il ne restait plus que quelques minutes à disputer, la rencontre a dû être définitivement interrompu après un choc violent entre deux joueurs et un coup reçu à la tête par Etienne Vaessen, qui l’a mis… pic.twitter.com/dfotgQMz4c