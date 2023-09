FOTBAL Vineri, 22 Septembrie 2023, 17:32

HotNews.ro

1

România va juca fără spectatori partida cu Andorra din preliminariile CE 2024, ca urmare a incidentelor din tribune la meciul cu Kosovo. Federația de la Priștina a considerat însă prea blândă această sancțiune.

Nicolae Stanciu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

>> Stranierii convocați de Edi Iordănescu pentru dubla cu Belarus și Andorra din preliminariile Euro 2024

Nicolae Stanciu îi acuză de rasism pe suporterii din Kosovo

După mai bine de 45 de minute de întrerupere, meciul dintre România și Kosovo s-a reluat, terminându-se cu victoria tricolorilor cu scorul de 2-0.

UEFA a amendat FRF cu 52.000 de euro și a decis ca următoarea partidă a tricolorilor să se dispute cu porțile închise, însă Federația din Kosovo a solicitat sancțiuni mult mai dure.

În replică, Nicolae Stanciu a anunțat că la partida din Kosovo imnul României nu s-a putut auzi din cauza scandărilor rasiste din tribune.

„Anul trecut, la acțiunea din iunie, când au fost cele 4 meciuri, eu n-am reușit să ajung din China. Din punctul meu de vedere, au venit cu noi în fiecare deplasare și vorbeam, cel puțin atacantul de la Kosovo, Muriqi, înțelegea că nu noi, nu putem controla ce se întâmplă în tribună.

La fel că nici noi în Kosovo, nu am putut să auzim când s-a intonat imnul. Și am fost făcuți țigani. Noi niciodată, de câte ori am fost făcut țigani sau cu naționala, trebuia să ieșim de 30-40 de ori de pe teren, dar noi nu am făcut niciodată mare scandal din cauza asta.

Și până la urmă, bine că s-a terminat, am jucat meciul și am luat punctele. Lui Muriqi îi ziceam că la fel cum s-a întâmplat și la voi acasă, acum, nu e ceva ce putem să controlăm noi, ce se întâmplă în tribună” – a declarat Nicolae Stanciu, pentru Fanatik.