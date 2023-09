FOTBAL Luni, 04 Septembrie 2023, 17:40

Aurel Onița (53 de ani) s-a retras din arbitraj în decembrie 2016, după 375 de meciuri în Liga 1 și peste o sută de confruntări în cupele europene.

Aurel Onita Foto: GSP

A plecat din România și a arbitrat doi ani în Anglia, în National League, Premier League 2 și meciuri la feminin.

Acum deține o benzinărie în Constanța, își amintește cu plăcere de momentele petrecute ca arbitru, dar spune că n-ar mai reveni în fotbalul de la noi.

„Nu mai am nicio legătură cu fotbalul, am o benzinărie în franciză. Am schimbat radical domeniul. Mi-a fost foarte greu fiindcă mi s-a luat pasiunea. O aveam de-o viață și mi-au luat-o! Acum mi-e ușor și pot spune că mi s-au întâmplat multe lucruri bune. Aveam o pasiune, îmi plăcea ceea ce făceam și n-am mai fost lăsat”, a spus Onița.

