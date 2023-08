Conference League Joi, 24 August 2023, 23:08

HotNews.ro

0

Antrenorul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Liviu Ciobotariu, s-a bucurat de rezultatul înregistrat de echipa sa în play-off-ul Conference League, 2-2 cu Bodo/Glimt, dar anunță că va sacrifica următoarea partidă din SuperLigă.

Liviu Ciobotariu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sepsi va juca cu rezervele la Iași, după ce partida din SuperLigă nu s-a putut amâna

Înaintea partidei tur cu norvegienii de la Bodo/Glimt, Sepsi a încercat amânarea partidei cu Poli Iași din etapa a șaptea a SuperLigii, dar răspunsul LPF a fost unul negativ.

În consecință, antrenorul Liviu Ciobotariu a anunțat că va sacrifica partida din Moldova, pentru a odihni titularii în vederea calificării în Conference League.

„E un rezultat bun, care ne dă speranțe pentru meciul retur. Vreau să îi felicit pe băieți pentru jocul prestat. M-a bucurat faptul că au avut atitudinea potrivită pentru un joc de asemenea intensitate. Am avut un adversar foarte bun. E adevărat că puteam să câștigăm acest joc la ultima fază, dar poate ar fi fost nedrept pentru că și ei au avut situații de a marca.

Un joc bun, păcat că în prima repriză nu am fost atenți la acel contraatac al lor și am încasat acel gol. Băieții sunt de felicitat că au avut puterea să revină de două ori. E un lucru care mă satisface și îmi felicit jucătorii.

În totalitate va fi sacrificat meciul cu Poli Iași. Mâine voi lua o decizie, este imposibil să plecăm sâmbătă după antrenament, la ora 14. Am ajunge la ora 20 la Roman, pentru că nu am găsit cazare la Iași, după care, duminică, să plecăm la ora 10 de la hotel, să jucăm la ora 13 la Iași.

Nu voi lua în calcul meciul ăsta, îmi pare rău că o spun, poate nu este fair-play, dar nu pot să iau în calcul acest meci. Nu am cum, este foarte greu. Atât timp cât avem șanse să jucăm în grupele Conference League, am să sacrific un meci.

Cel mai probabil voi lăsa foarte mulți jucători acasă, nu vor face deplasarea. Nu are rost să îi țin șase ore în autocar, să îi duc după mine la Iași. Pentru ce, dacă nu îi folosesc? Nu are rost, dar încă nu am luat această decizie, încă nu m-am hotărât, dar mă gândesc serios. Nu vreau să mai comentez, asta e situația, ne conformăm, mergem, jucăm” – a declarat Liviu Ciobotariu, conform DigiSport.

Pentru Sepsi urmează partida din deplasare cu Poli Iași, duminică de la ora 13:00, în etapa a șaptea a SuperLigii, iar returul cu Bodo/Glimt peste o săptămână, în Norvegia.