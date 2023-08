Conference League Joi, 24 August 2023, 22:47

Farul Constanța a învins pe teren propriu HJK Helsinki, scor 2-1, în prima manșă a play-off-ului Conference League, însă antrenorul Gheorghe Hagi nu a venit bucuros la conferința de presă de după partidă.

Gica Hagi Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Gică Hagi și-a felicitat echipa, dar a și certat jucătorii pentru greșelile din teren

În ciuda victoriei, fostul căpitan al României a ținut să scoată în evidență și părțile mai puțin bune din jocul celor de la Farul Constanța.

Cu toate acestea, Gheorghe Hagi speră să rezolve problemele până la partida retur, care poate aduce calificarea în grupele Champions League.

„Sunt fericit pentru că am câștigat, dar sunt și supărat, pentru că fiecare trebuie să fie mai responsabil, să asculte mai mult. Tot ce facem, ce pregătim, să se facă și în teren.

Echipa era lungă și ei plecau în spate, nu erau agresivi. Și ne face inima cum ne face... Și nouă, pe bancă, și suporterilor. Trebuia să fim scurți, compacți, cum am fost după minutul 60. Ăsta e Farul! Așa am făcut sezonul trecut, ne sufocam adversarii. Sperăm ca lucrurile să meargă bine de-acum încolo.

Am arătat că avem caracter. Fotbalul nu se uită, dar trebuie să ai caracterul pe care l-am avut după minutul 60 încolo, când fiecare a fost reactiv, am fost mai ai dracu', am jucat bine și ofensiv, și defensiv.

Și cei care au intrat de pe bancă au adus un plus echipei și din acest motiv am câștigat. I-am felicitat pe băieți, am reacționat ca o echipă mare. E important că am învins, dar urmează returul și cu siguranță ne așteaptă un meci foarte greu acolo.

Budescu trebuie să dea pase, goluri, nu o să stau să-l alerg pe el, trebuie să fie proaspăt ofensiv, iar ceilalți să atace spațiile foarte bine. Am fost inspirat la pauză, l-am pus „9 fals”, și așa am dat golurile. Cred că am făcut și eu ceva bine.

Nu contează cum începi, contează cum termini. Am terminat foarte bine și sperăm să câștigăm și la ei” – a declarat Gică Hagi, conform GSP.

Returul dintre HJK Helsinki și Farul Constanța va avea loc peste o săptămână în Finlanda.