FOTBAL Miercuri, 23 August 2023, 19:29

HotNews.ro

0

Sepsi Sfântu Gheorghe a avut un parcurs surprinzător în preliminariile Conference League, reușind să ajungă în play-off, unde va întâlni formația norvegiană Bodo/Glimt.

Liviu Ciobotariu Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Liviu Ciobotariu și abordarea partidei care poate duce Sepsi în premieră în grupele cupelor europene

Înaintea primei manșe de joi, antrenorul câștigătoarei Cupei României, Liviu Ciobotariu, a oferit amănunte despre cum a pregătit partida și ce așteptări are de la echipa sa.

„E clar că ne așteptam ca orice adversar am fi întâlnit să fie puternic, așa cum va fi și echipa pe care o vom întâlni, Bodo/Glimt, o echipă foarte disciplinată tactic, foarte bună din punct de vedere defensiv, cu jucători cu experiență, cu calitate.

Am studiat adversarul, ajung foarte ușor la poarta adversă și înscriu multe goluri. Va trebui să fim foarte bine organizați în defensivă și va trebui să facem un joc perfect pentru a spera la un rezultat pozitiv.

De partea noastră, suntem motivați, avem entuziasm, jucăm acasă în fața suporterilor. Am înțeles că stadionul va fi plin. Ne dorim să facem un joc bun, până la urmă, reprezentăm România.

Vom face tot posibilul să scoatem un rezultat pozitiv, care să ne dea speranțe pentru meciul de la Bodo/Glimt.

Faptul că am ajuns până aici se datorează în mare parte jucătorilor, staff-ului, conducerii, suporterilor. Ne dorim această performanță de când am început primul tur cu CSKA. Asta am discutat cu jucătorii și le-am zis că visul nostru trebuie să fie să mergem cât mai departe în Conference League. Ne dorim acest lucru și suntem foarte motivați.

E clar că pe hârtie sunt echipa favorită. Întâlnim o echipă cu un stil diferit față de ce am întâlnit până acum. Nordicii au un alt stil de joc, o echipă disciplinată tactic, care ajunge ușor la poartă. Strategia noastră e să închidem foarte bine culoarele, dar trebuie să punem și probleme, să jucăm, să avem personalitate și să marcăm.

Va fi o altă abordare la meciul retur. Știm că vom juca pe sintetic, dar deocamdată ne preocupă meciul de mâine. Vom juca la rezultat. Mâine e un examen foarte important, trebuie să scoatem un rezultat pozitiv” – a declarat Liviu Ciobotariu, conform Digisport.

Prima manșă a play-off-ului Conference League dintre Sepsi Sfântu Gheorghe și Bodo/Glimt se va disputa joi de la ora 20:00, liveblog pe HotNews.ro.