FOTBAL Marți, 22 August 2023, 22:05

Jose Mourinho are de gând să prindă un loc de Champions League cu AS Roma în sezonul următor, iar pentru asta „The Special One” are nevoie de jucători cu experiență. Publicația Goal.com scrie că antrenorul portughez a pus ochii pe un atacant din Premier League.

Romelu Lukaku Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Romelu Lukaku, dorit de Jose Mourinho la AS Roma

Chiar dacă în prezent există variantele Tammy Abraham și Paulo Dybala, Jose Mourinho este de părere că echipa sa are nevoie de cât mai mulți jucători cu experiență pentru a reuși să prindă un loc de UEFA Champions League.

AS Roma a terminat în sezonul trecut pe locul 6 și va evolua în UEFA Europa League, dar Mourinho vrea mai mult.

Chiar dacă la prima vedere nu se poate bate cu Napoli, Inter sau chiar AC Milan, Mourinho își dorește mult încă un atacant la formația de pe Olimpico și ar fi pus ochii pe Romelu Lukaku, anunță Goal.com.

Lukaku a evoluat sub formă de împrumut la Inter în sezonul precedent, însă după o gafă a belgianului, Inter a renunțat la ideea de a-l achiziționa definitiv.

Cum nu face parte din planurile lui Mauricio Pochettino, Lukaku trebuie să își caute echipă. Juventus și l-a dorit și ea pe vârful belgian, însă italienii nu au reușit să ajungă la un consens cu Chelsea.

Cu o cotă de piață de 40 de milioane de euro, Lukaku ar aduce cu siguranță un pls de experiență la Roma.