Jeonbuk, echipa antrenată de Dan Petrescu, a pierdut sâmbătă în fața liderului din Coreea de Sud, Ulsan Hyundai (1-0), iar tehnicianul român a ajuns la 3 înfrângeri pe banca coreenilor.

Dan Petrescu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dan Petrescu crede că echipa sa nu ar fi meritat să piardă duelul cu Ulsan Hyundai

Jeonbuk a suferit a treia înfrângere într-un meci oficial cu Dan Petrescu pe bancă.

Formația condusă de tehnicianul român a pierdut la limită în fața liderului din prima ligă a Coreei de Sud, iar Bursucul a avut destul de multe regrete la conferința de presă de la finalul partidei.

„Nu am avut noroc. În prima repriză, am avut o șansă și am condus jocul în avantajul nostru, dar nu am avut noroc în repriza secundă. Nu a fost un joc pe care trebuia să-l pierdem. O partidă care ar fi trebuit să se încheie la egalitate.

Prestația nu a fost rea și am dominat jocul în ceea ce privește posesia. Echipa este din ce în ce mai bună și jucătorii sunt mult mai receptivi decât atunci când am fost numit.” - a transmis Dan Petrescu, potrivit biz.chosun.com.

După 27 de etape, Jeonbuk ocupă poziția a treia în prima ligă a Coreei de Sud, având un total de 41 de puncte, la 19 în spatele liderului Ulsan Hyundai și 8 distanță de locul 2, ocupat de Pohang.