FOTBAL Vineri, 18 August 2023, 00:35

HotNews.ro

0

FCSB a ratat calificarea în play-off-ul Conference League, după ce a fost învinsă în dublă manșă de Nordsjaelland, scor 2-0, după ce a evoluat jumătate de oră în inferioritate numeric în Danemarca.

Elias Charalambous Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Elias Charalambous contestă arbitrajul din Danemarca – Obiectivul echipei în acest sezon

La finalul partidei, antrenorul roș-albaștrilor s-a declarat dezamăgit de rezultat, dar și de prestația arbitrului, care a acordat un penalti celor de la Nordsjaelland și l-a eliminat pe fundașul Vlad Chiricheș.

Totuși, Charalambous anunță că echipa sa se va concentra pe meciurile de campionat, unde obiectivul este câștigarea titlului în acest sezon.

„Cu siguranţă nu suntem fericiţi, pentru că ne doream să ne calificăm în turul următor. Aşa este în fotbal. Cred că am început bine meciul, noi am avut şansele mari de a marca. Am avut 3-4 ocazii, nu am reuşit să marcăm şi ei au condus dintr-un penalty. Cred că după cartonaşul roşu era foarte dificil pentru noi.

Continuăm, urmează meciul din campionat şi trebuie să ne concentrăm la asta. Am avut timp după penalty, dar cum v-am spus înainte. Dacă ai astfel de şanse şi nu marchezi… era un moment în care puteam trece în avantaj.

Pentru mine nu este corect acordat cartonaşul roşu. Consider că primul cartonaş galben primit de Chiricheş a fost luat fără motiv. Nu a făcut nimic! Când faci o greşeală ca şi arbitru şi acorzi un cartonaş galben, se întâmplă şi lucruri de astea.

Orice am spune acum şi despre faza penalty-ului, nu mai contează. Acum trebuie să ne gândim la ce urmează! Trebuie să ne concentrăm pe câştigarea campionatului, acesta este obiectivul nostru din acest sezon. Ne întoarcem la Bucureşti şi trebuie să ne concentrăm pe jocul de duminică” – a declarat Elias Charalambous, pentru AS.ro.