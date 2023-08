Conference League Joi, 10 August 2023, 23:47

0

Farul Constanța nu a avut emoții în manșa tur a disputei cu Flora Tallinn și a câștigat cu scorul de 3-0. Constănțenii au controlat partida și au luat o opțiune serioasă pentru accederea în play-off-ul UEFA Conference League.

Gica Hagi Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Gică Hagi, încântat că echipa nu a primit gol cu Flora Tallinn

Campioana en-titre a României a făcut un pas important către play-off-ul UEFA Conference League.

Farul a jucat ca o adevărată campioană și a învins-o fără emoții pe Flora Tallinn, cu scorul de 3-0.

Constantin Budescu, jucătorul sosit gratis de la Petrolul, a fost remarcatul serii, el reușind să paseze decisiv la prima reușită a lui Alibec și chiar să înscrie la o fază la care același Alibec lovise bara.

La finalul partidei, Gică Hagi a tras concluziile sale și s-a declarat foarte mulțumit de faptul că echipa nu a primit gol.

„Lumea e fericită, jucătorii sunt fericiți toți. Am trecut printr-o perioadă grea, cu multe meciuri, fără să fim obișnuiți.

S-a văzut o oboseală în prima repriză, dar am meritat victoria, chiar dacă și adversarul a avut două ocazii foarte clare. Câteodată ai noroc.

Mă bucur pentru jucători, aveam nevoie de această victorie.

Budescu e un jucător antrenat, a venit după pregătire. E clar că mai are mult din punct de vedere fizic, dar am contat pe experiența lui. E un jucător care știe fotbal. Aveam nevoie de el, Alibec avea nevoie de cineva cu care se înțelege foarte bine.

L-am văzut motivat pe Budescu, are dorință, se vede că îi place cu noi. Mie-mi plac decarii, am fost decar și-mi plac decarii. Restul, nu știu, dar decarii îmi plac. Ei au nevoie să fie protagoniști și au nevoie de responsabilitate. El nu e obligat, nu are presiune.” - a declarat Gică Hagi, potrivit Digi Sport.

De știut