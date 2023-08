Conference League Vineri, 04 August 2023, 08:45

FCSB a trecut cu emoții de CSKA 1948 Sofia și s-a calificat în turul trei preliminar al Conference League. După meciul de pe Stadionul Arcul de Triumf, scor 3-2, Damjan Djokovic i-a avertizat pe colegii săi.

Fanii celor de la FCSB Foto: Victor Cozmei / HotNews.ro

Damjan Djokovic: „Nu se poate așa în Europa. Trebuie să fim mai bine mental”​

Mijlocașul croat a înscris două goluri în poarta bulgarilor și a afirmat că FCSB trebuie să fie puternică din punct de vedere mental pentru a obține rezultate bune în competițiile europene.

„Am avut emoții când am văzut că era 2-1 pentru ei. A fost un moment critic. Mă bucur că ne-am refăcut și prin asta să demonstrăm că suntem o echipă matură.

Asta face parte din joc (n.r. greșelile de arbitraj), dar și noi trebuie să ne concentrăm mai mult pe jocul nostru. A fost un joc dur și ei puteau să conducă ceva mai riguros partida.

Ne-am făcut noi jocul greu. Am intrat noi în jocul lor, nu ne-am mai făcut noi jocul nostru. Dar am dovedit că avem caracter, că suntem bărbaţi, am revenit şi am câştigat.

Noi trebuia să fim mai concentraţi. Trebuie să fie o lectie, pentru că trebuie să fim mai bine mental. Nu se poate aşa în Europa. Am avut emoţii că aş putea lua roşu, dar nu am fost agresiv, adversarul a fost şi el un actor bun, dar trebuie să fiu mai calm.

A fost un meci extrem de important pentru noi şi ne bucurăm că ne-am calificat mai departe, dar acum începe greul. Vine şi jocul cu CFR, un meci special pentru mine.

Îmi pare rău pentru CFR că au fost eliminați. Dar noi avem cea mai talentată echipă din România şi trebuie să ştim să gestionăm jocul mai bine, mai ales în repriza secundă.

Apoi jucăm cu o echipă din Danemarca, va fi dificil. Avem treabă de făcut! Din ce am înțeles la Nordsjaelland vom juca pe un sintetic. Dacă vom da vina pe el, ce facem? Căutăm scuze? Șansele de calificare vor fi 50-50” - Damjan Djokovic.

FCSB – CSKA 1948 Sofia 3-2 (4-2 la general), în turul al doilea al preliminariilor Conference League

FCSB a obținut calificarea în turul al treilea al preliminariilor Conference League, după o partidă cu răsturnări de scor.

Djokovic ('27) a deschis scorul, dar imediat după pauză CSKA 1948 a egalat prin Pedrinho ('49).

Bulgarii au trecut în avantaj după golul lui Daskalov ('68), dar finalul a aparținut roș-albaștrilor. Croatul Djokovic a reușit dubla ('82), iar Octavian Popescu a închis tabela ('90+1).