Farul Constanța a reușit calificarea în turul al treilea al preliminariilor Conference League, după ce a repetat rezultatul din manșa tur, 3-2 cu campioana Armeniei, Urartu.

Hagi și problema Farului în startul de sezon

La finalul partidei, antrenorul Gheorghe Hagi a vorbit despre detaliile care au făcut diferența și au decis calificarea în favoarea echipei sale, dar a identificat și problemele din defensivă.

„Am zis înainte că mi-au plăcut 4-5 jucători de aici. În afara suporterilor noștri, care merită felicitați, vreau să le mulțumesc celor de aici. Am fost tratați foarte bine, au o bază sportiva care seamănă cu a noastră.

Ne asemănăm în anumite lucruri. Jucăm un fotbal asemănător. Cred că noi am fost mai puternici mental în repriza secundă.

Singura noastră problemă de când a început campionatul este că nu jucăm bine din punct de vedere defensiv. Le-am zis să fie conectați! Am luat goluri rapide în ambele reprize. Sper să schimb lucrul ăsta.

E bine că am terminat foarte bine, așa cum am făcut și cu FCSB și am ieșit campioni” – a declarat Gheorghe Hagi, conform GSP.

În turul al treilea al preliminariilor Conference League, Farul Constanța va întâlni campioana Estoniei, Flora Tallinn.