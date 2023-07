FOTBAL Duminică, 30 Iulie 2023, 14:59

GSP.ro

Pornind de la ce a spus Vlad Chiricheș după Oțelul - FCSB 0-2, Florin Prunea a rememorat un episod din perioada în care activa ca portar în Liga 1.

Florin Prunea Foto: Inquam Photos / Cristi Vescan

„Au fost anumite înjurături gratuite”, a spus Chiricheș la capătul primului joc în roș-albastru după 10 ani.

„Trebuie să se obișnuiască din nou Chiricheș cu fotbalul românesc, cu atmosfera, unii te mai înjură. Un suporter al Oțelului a divorțat din cauza mea. M-a înjurat toată repriza. Și la pauză i-am zis: «Mai poți, fratele meu?».

Și el îmi zice «Băi, Florine, din cauza ta am divorțat. Am aruncat cu televizorul pe geam și m-am certat cu nevastă-mea și am divorțat». Îți dai seama unde s-a ajuns? Și i-am zis «Bine, mă, înjură-mă până la capăt cum vrei tu»”, a povestit Prunea la „Digi Sport Matinal”.

