Farul Constanța a câștigat partida de pe teren propriu împotriva campioanei Armeniei, scor 3-2, după un meci pe contre cu răsturnări de scor, dar Gică Hagi nu este pe deplin mulțumit.

Gica Hagi Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Gheorghe Hagi și limitele Farului – Ce îi lipsește campioanei României

La finalul partidei de la Ovidiu, managerul tehnic Gheorghe Hagi a vorbit despre partida reușită de elevii săi.

Antrenorul constănțenilor a subliniat lipsa de experiență a echipei sale în confruntările europene și dificultatea de a juca din trei în trei zile.

„Suntem o echipă imprevizibilă, care vrea să joace fotbal. Ofensiv, am făcut lucrurile foarte bine. Defensiv, am suferit, în special în prima repriză. Puteam să marcăm mai multe goluri, dar asta e. Am întors rezultatul, a venit bine această victorie, pentru că a readus acel spirit în vestiar.

Urmează un meci greu la ei, dar mergem să facem un meci mare. Noi, la Farul, învățăm, nu suntem o echipă obișnuită să câștige an de an, dar creștem. Jucăm din trei în trei zile, ceva atipic pentru noi, deci nu e ușor. Încercăm să facem față de ambele fronturi. Vedem că în Europa e mult mai greu.

E vina mea, eu i-am spus să nu facă zid (n.r. - înainte de șutul lui Zotko, din lovitură liberă). Noi doi suntem vinovați, el (n.r. - Marian Aioani) că a luat gol și eu pentru că trebuia să tac din gură.

Ce vreți mai mult de la Mazilu, joacă în Europa prima oară? Cred că a făcut multe lucruri foarte bune, învață în fiecare meci. S-a văzut că a dat cât a putut pe teren.

Trebuie să trecem mai departe, să încercăm să jucăm la rezultat și să facem față. Nu cred că încă suntem 100% fizic și aici sunt niște întrebări. Dar încercăm să construim o echipă bună.

Bineînțeles că îmi doresc să facem lucruri în Europa, dar e clar că avem niște limite și învățăm. Dacă e Hagi pe bancă, nu înseamnă că o să joace numele. Ne trebuie experiență.

Dacă aveam cei mai buni jucători din România, 7-8 dintre ei erau la echipa națională. Cred că am unul, dacă îl am. Din nimic, am făcut ceva extraordinar în sezonul trecut. Toate pleacă de la organizare, financiară și administrativă, trebuie să ajungem să fim competitivi. Avem nevoie de bugete foarte mari, apoi ajungem la partea tehnică” – a declarat Gheorghe Hagi, pentru DigiSport.

Manșa retur a partidei dintre Farul Constanța și Urartu se va disputa în Armenia pe 3 august.