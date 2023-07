FOTBAL Joi, 27 Iulie 2023, 09:41

FCSB s-a impus cu 1-0 împotriva celor de la CSKA 1948 Sofia (turul doi preliminar al Conference League), dar antrenorul Atanas Ribarski crede că echipa sa nu merita să piardă și spune că va încerca să întoarcă rezultatul în retur.

Fanii celor de la FCSB Foto: Victor Cozmei / HotNews.ro

Atanas Ribarski, după CSKA 1948 Sofia - FCSB 0-1: „Nu meritam să pierdem”

„Un rezultat negativ pentru noi. Nu meritam să pierdem. Am dormit la o fază, nu ne-am regrupat bine și am fost sancționați. Cred că am avut ocazii pe care le puteam converti în gol.

Nimic nu s-a terminat. Îi felicit pe jucători pentru entuziasm și dedicare. Cred că a fost un meci echilibrat.

Urmează returul și îl vom juca fără să fim cu gândul la eșecul de azi. Am jucat cu băieți tineri la mijloc. Sunt fericit că Tsenov și Stoichkov au jucat bine. Nu s-a terminat nimic pentru mine. O să fie important cum vom aborda returul dacă vrem să trecem de FCSB” - Atanas Ribarski, citat de GSP.

De știut:

Manșa retur va avea loc în data de 3 august, pe Stadionul Arcul de Triumf.

CSKA 1948 Sofia are un lot de jucători evaluat la €16 milioane, conform Transfermarkt.

De cealaltă parte, FCSB are un lot evaluat de Transfermarkt la €32,7 milioane.