FCSB s-a impus la limită, scor 1-0, în deplasarea din Bulgaria împotriva celor de la CSKA 1948 Sofia, dar antrenorul principal crede că nu s-a decis calificarea și va urma o partidă dificilă în retur.

Elias Charalambous Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

La finalul partidei de la Sofia, Elias Charalambous s-a arătat mulțumit de prestația jucătorilor săi, dar a anunțat că rezultatul nu este suficient pentru calificarea în turul al treilea preliminar al Conference League.

„Vreau să îi felicit pe jucătorii mei pentru că nu este simplu să joci sâmbătă şi apoi miercuri. Ştiam că va fi dificil! Am jucat cu un adversar care are jucători buni. Am spus şi la conferinţa de presă că nu avem meciuri uşoare.

Din nou, cu siguranţă că putem juca mai bine. Rezultatul ştiu că nu este suficient, pentru că ştim că este un alt meci săptămâna viitoare, la Bucureşti. Nimic nu este încheiat. Urmează meciul de săptămâna viitoare, trebuie să continuăm să ne calificăm. Mâine ne gândim la meciul din campionat, apoi la returul cu CSKA.

Când stadioanele sunt pline, este diferit. Chiar şi pentru jucători este o altă motivaţie. OK, CSKA nu ne-a surprins. Ştiam ce fel de echipă este. Cel mai important e să rămânem cu rezultatul şi cu siguranţă trebuie să jucăm mai bine pe viitor” – a declarat Elias Charalambous, pentru AS.ro.

Partida retur dintre FCSB și CSKA 1948 Sofia se va disputa la București pe 3 august.