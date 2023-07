FOTBAL Luni, 17 Iulie 2023, 19:13

Campioana României a câștigat prima manșă din preliminariile Champions League, 1-0 pe teren propriu cu Sheriff Tiraspol, dar antrenorul formației din Republica Moldova speră să întoarcă scorul.

Bucuria jucatorilor de la Farul Constanta Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Sheriff Tiraspol speră să elimine Farul Constanța din Champions League

Înaintea partidei retur, antrenorul celor de la Sheriff, Roberto Bordin, a vorbit despre partida în care echipa sa speră să refacă diferența de scor.

„Mâine vom avea parte de un meci foarte dificil. Este important să ne arătăm calitățile. Jucătorii sunt pregătiți să obțină rezultatul pe care toți ni-l dorim.

Vom mai avea azi un antrenament, iar mâine vom avea șansa de a întoarce rezultatul din manșa tur. Este foarte important că revenim pe stadionul nostru și vom juca în fața fanilor.

În meciul tur, Farul a avut câteva momente periculoase, dar și noi am avut suficiente șanse de a marca. Noi ne-am descurcat bine timp de 90 de minute, am pus presiune și am fost activi. Totuși, adversarul a marcat, noi nu, iar aici s-a făcut diferența.

Pregătim loviturile de departajare la fiecare antrenament. Suntem pregătiți și pentru această variantă. Toți jucătorii sunt sănătoși, iar antrenamentul din această seară va decide care vor fi titularii de mâine” – a declarat Roberto Bordin, conform DigiSport.

Manșa retur din turul al doilea preliminar al Champions League, între Sheriff Tiraspol și Farul Constanța, va avea loc marți 18 iulie, de la ora 20:00, liveblog pe HotNews.ro.