FOTBAL Miercuri, 05 Iulie 2023, 09:39

GSP.ro

0

Marianne Alofs, managerul bazei în care se antrenează roș-albaștrii, a găzduit-o prima oară pe FCSB în 2016. Femeia a devenit atunci interesată de țara noastră și a mers de șapte ori în vacanțe în București, în Sibiu, la mare.

Marianne Alofs Foto: GSP.ro

Marianne Alofs gestionează baza sportivă din Apeldoorn pe care o folosește FCSB în perioada aceasta. Femeia a ajuns să fie implicată în activitatea aceasta ca voluntar, un model folosit des în Olanda.

„Mi-a plăcut foarte mult în București. Am mers și în Sibiu, iar de acolo am pornit un "road trip", am fost și la mare. Încă nu am ajuns la munte și în deltă, dar și acestea sunt obiective pentru mine. Îmi place totul în România: peisajele, oamenii, cultura, îmi plăcea să văd seara familii întregi ieșind la masă. Aaa, e și ceva ce nu îmi place: drumurile sunt groaznice!”.

Citește mai departe pe GSP.ro