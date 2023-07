FOTBAL Marți, 04 Iulie 2023, 11:43

Jean Vlădoiu, 54 de ani, a rămas în istorie cu 3 minute bifate la un Mondial, cu o eliminare „care m-a făcut celebru” în meciul cu Elveția, dar și cu prima de participare în SUA tăiată de Anghel Iordănescu și Mircea Sandu.

„Am devenit celebru cu cele trei minute jucate la Mondial. Negativ, dar m-a și ajutat în carieră. Am intrat la 3-1, nici n-am atins-o până s-a făcut 4-1. Consecințele au fost drastice pentru mine. Pe lângă plecarea acasă, mi s-au tăiat 35.000 de dolari!”, a spus Vlădoiu.

„Atât au luat cei care n-au jucat deloc! OK, am greșit, am luat un cartonaș roșu, sunt de acord să primesc o amendă... Cu 5.000 de euro eu mi-am luat o garsonieră la Lujerului când eram la Rapid. Mi-au dat amendă șapte garsoniere! Dă-mi cinci mii, zece mii că am luat un "roșu", dar 35.000?! Să-mi ia tot banul?”, a spus Vlădoiu care a vorbit și despre câteva mituri care au circulat de-a lungul timpului despre el.

