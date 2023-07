FOTBAL Duminică, 02 Iulie 2023, 12:29

GSP

Iuliu Hajnal (71 de ani), jucătorul de legendă de la Târgu Mureș, cu 381 de meciuri și 77 de goluri în prima divizie, povestește cum a trăit fără tată de la vârsta de cinci ani, după ce părintele a fost condamnat la închisoare pe viață din motive politice.

Iuliu Hajnal Foto: GSP

- Tatăl dumneavoastră a fost luat la Gherla și condamnat în 1956 la închisoare pe viață. De ce?

- Nu știu nimic... Credeți-mă că nu știu! Am vorbit și cu frații mei, nu știm nimic, nimic. Din '56 a plecat și plecat a fost! Am încercat după '90 cu un episcop să aflăm câte ceva, dar nu am reușit. Așa a fost să fie...

- Puțină lume știe, dar n-ați început direct cu fotbalul.

- Cu handbalul. Am fost și în echipa națională de juniori. Îmi plăcea și baschetul, dar nu puteam să arunc la coș, așa că am rămas cu handbalul. Am fost de două ori campion național. Sincer vă spun că eram atât de sărac că acolo am primit teniși și haine la handbal! La fotbal n-am primit nimic. La primul antrenament la care m-am prezentat nu mi-au dat nici tricou. Făceam trei kilometri de la Institut până la stadion. Mergeam desculț, pe zgură...

