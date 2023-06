FOTBAL Joi, 29 Iunie 2023, 10:29

FCSB nu poate juca pe Arena Națională în startul sezonului 2023-2024 din SuperLiga României, iar Gigi Becali insistă pentru închirierea stadionului Steaua – Ghencea. FCSB încearcă, totuși, să rămână în București și să joace pe ”Arcul de Triumf” sau pe arena din Ghencea, pentru care a făcut solicitări.

Gigi Becali Foto: captură Digi Sport

Gigi Becali (65 de ani) i-a transmis noului premier al României, Marcel Ciolacu (55 de ani), că trebuie să ia măsuri rapide pentru a facilita accesul FCSB-ului pe stadionul Ghencea.

„Cred că vom juca pe Ghencea meciul cu Dinamo. Da, am indicii. Acum nu îmi mai este frică, că e prim-ministru Ciolacu. A promis, a făcut ce a putut să facă până acum, iar acum e prim-ministru, nu mai are nicio scuză! Nu mai poate să spună “Stai, dom’le”. Acum ești prim-ministru (n.r. – Marcel Ciolacu), poți să dai ordin, pentru că ministrul Armatei e în subordinea ta. Te duci la ședința de Guvern și îi spui “Băi, ce faceți? Am promis ceva”. Deci nu mai am nicio emoție în privința asta, pentru că este om de onoare. Nu este el Shakespeare, dar este om de onoare!”, a spus Becali.

