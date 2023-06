FOTBAL Sâmbătă, 24 Iunie 2023, 18:19

Dan Petrescu a debutat pe banca tehnică a echipei Jeonbuk. Echipa sa a pierdut duelul contra celor de la Gwangju (2-0), într-un meci din cadrul etapei cu numărul 19 din prima ligă a Coreei de Sud.

Dan Petrescu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dan Petrescu, dezamăgit de prestația elevilor săi

Debutul lui Dan Petrescu pe banca celor de la Jeonbuk nu a fost pe măsura așteptărilor sale.

Echipa pregătită de fostul antrenor al CFR-ului a pierdut în etapa cu numărul 19 din prima ligă a Coreei de Sud, în fața celor de la Gwangju, scor 2-0.

Tehnicianul român a încercat să identifice problemele care au stat la baza înfrângerii și s-a arătat dezamăgit de jocul prestat de elevii săi.

„Nu ne-au ieșit prea multe lucruri în prima repriză din ceea ce am pregătit. Nu am profitat de nicio șansă și nu am avut suficiente faze în ofensivă. Am arătat puțin mai bine în cea de-a doua repriză, dar a fost dezamăgitor.

Nici jucătorii care au revenit după accidentări nu sunt într-o situație perfectă din punct de vedere fizic. Este o combinație de factori, din această cauză am avut probleme.” - a spus tehnicianul român, potrivit hankyung.com.