FOTBAL Vineri, 23 Iunie 2023, 18:40

Mutarea lui Lionel Messi la Paris Saint Germain a fost una spectaculoasă și surprinzătoare, aproape la fel de surprinzătoare ca cea la Inter Miami. Argentinianul a petrecut doi ani pe Parc des Princes și a tras o concluzie cu privire la suporterii echipei din Hexagon.

Lionel Messi Foto: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lionel Messi nu a înțeles atitudinea suporterilor de la PSG

După 16 ani petrecuți la prima echipă a Barcelonei, Lionel Messi a semnat în vara anului 2021 cu Paris Saint Germain, iar mutarea a fost una care a stârnit un șoc în lumea fotbalului la acel moment.

La doi ani distanță, Messi a plecat la Inter Miami, după ce a decis să nu își prelungească înțelegerea cu formația de pe Parc des Princes.

Situația i-a înfuriat pe ultrașii campioanei Franței, care au protestat împotriva lui Lionel Messi și l-au huiduit pe acesta la ultimele meciuri pe care PSG le-a disputat pe teren propriu în acest sezon.

Messi a strâns 75 de apariții, a marcat 32 de goluri și a oferit 35 de assist-uri pentru PSG, reușind să câștige de două ori titlul în Ligue 1 și o Supercupă a Franței.

Campion mondial cu naționala Argentinei și transferat recent în Major League Soccer, Lionel Messi a vorbit pentru Bein Sports despre relația pe care a avut-o cu suporterii PSG.

„La început totul a fost excelent. Am primit multe încurajări, după cum am mai spus-o, dar după oamenii au început să mă trateze diferit, mă refer la o parte a publicului. Majoritatea s-au comportat ok, dar după a fost o ruptură.

Lucrurile astea se întâmplă însă, așa cum au pățit și Neymar, și Mbappe. Așa se comportă ei acolo. Rămâne însă o nedumerire pentru mine.” - a transmis Leo Messi.