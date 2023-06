Campionatul European U21 Joi, 22 Iunie 2023, 00:24

România Under 21 a pierdut categoric în fața Spanie, scor 3-0, la debutul turneului final al CE 2023, iar selecționerul Emil Săndoi a analizat la cald partida dominată de iberici.

Emil Sandoi Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Emil Săndoi și motivele pentru care România U21 a pierdut cu Spania

După partida disputată pe stadionul Steaua, selecționerul echipei de tineret a evidențiat lipsa de personalitate a jucătorilor și deciziile proaste alese de aceștia.

„Ne doream și ne așteptam la mai mult. Sunt puțin îngrijorat. Parcă am dus lipsă de personalitate. La primele două goluri am avut mingea în posesie, ne-am grăbit nejustificat. Parcă nu am avut control. De asta sunt puțin îngrijorat. Spania e o superechipă, dar dacă eram mai atenți...

Din punct de vedere defensiv, ne-am organizat bine. Dar am luat golul de 1-0 pe un contraatac al nostru. Și la golul doi la fel, am avut mingea în posesie. Cred că a fost o presiune prea mare pe jucători. Sunt convins de asta. Poate a contat și că nu am avut meciuri oficiale. Îmi pare rău că a fost așa, îmi pare rău pentru jucători. A fost un duș rece.

Dar acum trebuie să ridicăm moralul jucătorilor. Dar această teamă pe care am avut-o... Când mingea era la unii jucători, parcă s-au luat cele mai proaste decizii .Au fost multe pase greșite. Sunt puțin nemulțumit. Am făcut greșeli copilărești. În unele momente trebuia să ne demonstrăm valoarea” – a declarat Emil Săndoi, conform GSP.

Următoarea partidă a României U21 va avea loc sâmbătă de la ora 19:00, împotriva Ucrainei.

Rezultatele zilei la CE Under 21

Belgia – Olanda 0-0

Georgia – Portugalia 2-0

Ucraina – Croația 2-0

România – Spania 0-3

Clasamentul grupei B a CE Under 21

1. Spania – 3 p (3-0)

2. Ucraina – 3 p (2-0)

3. Croația – 0 p (0-2)

4. România – 0 p (0-3)