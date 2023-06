FOTBAL Marți, 20 Iunie 2023, 18:59

​Echipa națională de fotbal a României sub 21 de ani va juca miercuri în compania Spaniei în primul meci din cadrul Campionatului European U21, care se va disputa în România și Georgia. Selecționerul Emil Săndoi a vorbit despre meciul cu ibericii, dar și despre absențele importante din lotul tricolorilor.

Emil Sandoi Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Valentin Mihăilă, marea pierdere a lui Emil Săndoi la CE U21

Campionatul European de fotbal sub 21 de ani se va desfășura în perioada 21 iunie - 8 iulie, iar România și Georgia sunt țările gazdă.

Tricolorii au fost repartizați în grupa B, alături de Spania, Franța și Croația, iar echipa pregătită de Emil Săndoi va începe turneul final cu un meci împotriva selecționatei Furiei Roja.

De la ora 21:45, România U21 va juca pe stadionul Steaua cu Spania, iar Emil Săndoi a prefațat la conferința de presă disputa cu ibericii.

„Întâlnim un adversar titrat, cu jucători valoroși în componență, dar am încredere în băieții noștri. Sper să avem parte de un stadion plin, știm că suporterii sunt mereu la înălțime. Sper să avem parte de un debut bun.” - a transmis Emil Săndoi.

Selecționerul echipei sub 21 de ani a României a vorbit și despre absențele importante din tabăra naționalei de tineret, ținând cont că Valentin Mihăilă s-a accidentat la naționala mare, în disputa cu Elveția (2-2).

„Este o pierdere importantă (n.r. accidentarea lui Valentin Mihăilă). Fiind un jucător tânăr, am fi contat pe el. Am urmărit meciul aseară, ne-am bucurat de rezultatul pozitiv, dar eram și foarte îngrijorați când am văzut ce s-a întâmplat cu el. Ni l-am fi dorit, dar ne-am fi dorit și alți jucători.

Pe Drăgușin nu-l vom avea, iar Screciu va veni după partida cu Spania. Cred că cei trei jucători au fost printre cei mai buni de pe teren aseară. Trebuie să fie un imbold pentru fiecare jucător din lotul nostru.

În cursul antrenamentului de ieri, chiar am observat că folosea mai mult piciorul drept, el fiind stângaci. A luat legătura cu doctorul, a făcut RMN și am înțeles că are un hematom, chiar lângă o cicatrice pe care o avea dinainte. El mai simțea ceva dureri și am fost nevoiți să schimbăm.

Au revenit foarte bucuroși și vă spun că a fost un aspect care m-a bucurat. Avem și noi o experiență, iar bucuria lor era una sinceră, asta spune foarte multe.” - a precizat Emil Săndoi.

Lotul României la CE Under 21 din 2023

PORTARI: Ștefan Târnovanu(FCSB), Mihai Popa (FC Voluntari), Andrei Gorcea (Universitatea Cluj);

FUNDAȘI: Bogdan Racovițan (Rakow / Polonia), Mihai Lixandru (FCSB), Victor Dican (FC Botoșani), Valentin Țicu (Petrolul), Andres Dumitrescu (Sepsi), Alexandru Pantea (FCSB), Andrei Borza (Farul Constanța);

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Dragoș Albu (U Craiova 1948), Constantin Grameni (Farul Constanța), Alexandru Ișfan (Universitatea Craiova), Alexi Pitu (Bordeaux / Franța), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Vlad Pop (U Craiova 1948), Octavian Popescu (FCSB), Valentin Mihăilă (Parma / Italia), Adrian Mazilu (Farul Constanța);

ATACANȚI: Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Louis Munteanu (Farul Constanța).

Grupele de la Euro 2023 Under 21

Grupa A: Georgia, Portugalia, Belgia, Olanda

Grupa B: România, Spania, Ucraina, Croația

Grupa C: Cehia, Anglia, Germania, Israel

Grupa D: Norvegia, Elveția, Franța, Italia

*Se califică primele două din fiecare grupă.