Naționala României va juca pe 16 iunie în deplasare contra selecționatei din Kosovo (ora 21:45), într-un meci din cadrul grupei de calificare pentru Campionatul European din 2024. Selectionerul Edi Iordănescu a susținut o conferință de presă în care a prefațat duelul cu numărul 3 din grupă.

Edi Iordanescu

România va juca două partide în luna iunie în grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024, cu Kosovo (16 iunie, 21:45) și Elveția (19 iunie, 21:45).

Cu maxim de puncte înaintea duelului cu selecționata din Kosovo, selecționerul Edi Iordănescu a transmis la conferința de presă dinaintea partidei că este încrezător, dar a subliniat că adversarii nu trebuiesc subestimați.

„Am venit cu încredere, cu entuziasm, cu energie bună. Știm că vom avea un test important împotriva unei contracandidate la calificare. Nu sunt de acord că un anumit rezultat poate scoate pe cineva din luptă. Suntem la început. În ciuda începutului bun de campanie nu avem nicio garanție a unui rezultat pozitiv. Pentru asta trebuie să muncim și să știm să suferim.

Vom avea în față un adversar nu doar valoros, ci și foarte bine motivat. Un adversar care are multă calitate individuală, care sunt în campionatele de top ale Europei și care au constanță.” - a transmis selecționerul echipei naționale.

Edi Iordănescu a vorbit și despre un posibil dezavantaj pe care îl au tricolorii, ținând cont că SuperLiga s-a terminat mai devreme decât restul campionatelor, unde evoluează și jucătorii din Kosovo.

„Gândul meu este doar la fotbal. M-am bucurat că am avut jucătorii mai mult decât în mod obișnuit. Am avut și un dezavantaj. Unii dintre fotbaliștii noștri au terminat campionatul de mai bine de o lună, Adversarii au terminat mai târziu, în Primera, Serie A.

Trebuie să găsim o rezolvare și pentru această problemă, să depășim acest obstacol. Spun cu toată puterea că am încredere mare în potențialul nostru. Trebuie să trecem peste orice obstacol, peste gazon, peste orice.” - a transmis Edi Iordănescu

Selecționerul tricolorilor a avut un mesaj și pentru Ianis Hagi, revenit la echipa națională de fotbal a României, după ce a lipsit de la primele două jocuri din grupă.

„Este de o perioadă bună alături de noi. Salut revenirea lui. Din păcate, ne lipsesc anumiți jucători, cu probleme medicale. Dar trebuie să adunăm puncte, nu mai este timp de alibiuri, doar pentru fapte. Ianis a venit bine, așa cum au venit mulți. S-a integrat bine în procesul de pregătire.

El a venit cu o dorință suplimentară. El este mult mai bine decât în martie, în septembrie va fi și mai bine. Are nevoie de susținere. O are din partea noastră! Am convingerea că își poate atinge și depăși forma bună.” - a încheiat selecționerul.

La conferința de presă a fost prezent și Tudor Băluță, fotbalistul care a câștigat titlul în SuperLiga alături de Farul Constanța.

„Este un meci important, așa cum sunt toate din aceste preliminarii. Venim aici cu gândul la victorie. Dar nu e de ajuns să vorbim, trebuie să o și arătăm pe teren. Este una dintre contracandidate, o victorie contra lor ar fi extrem de importantă. Eu sunt încrezător în grup și în ce am pregătit. Vreau să arătăm ce am lucrat la antrenament.

Nu știu cum vor aborda ei meciul, noi trebuie să ne concentrăm pe treaba noastră. Suntem fotbaliști profesioniști, reprezentăm România și trebuie să ne adaptăm la orice.” - a spus jucătorul Farului.

Rezultatele României de până acum în preliminariile Euro 2024

Startul de preliminarii este unul bun pentru tricolori, cu două victorii din tot atâtea partide. Nu trebuie însă uitat faptul că România a jucat până acum cu cele mai slabe echipe din grupă, adică Andorra și Belarus.

Greul pentru naționala condusă de Edi Iordănescu de-abia acum începe, odată cu dubla din iunie cu Kosovo și Elveția (ambele partide în deplasare).

Andorra - Romania 0-2

România - Belarus 2-1

Clasamentul Grupei I a preliminariilor Euro 2024

Elveția este, așa cum spuneau și calculele hârtiei, echipa favorită la câștigarea grupei de calificare la Euro 2024. După două partide, elvețienii merg „ceas”, cu două victorii și un golaveraj amețitor: 8-0.

1. Elveția 6 puncte (8-0 golaveraj)

2. România 6 (4-1)

3. Kosovo 2

4. Andorra 1

5. Israel 1

6. Belarus 0.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023 - 21:45 Andorra - România 0-2 / Antena 1

28 martie 2023 - 21:45 România - Belarus 2-1 / Prima TV

16 iunie 2023 - 21:45 Kosovo - România / Antena 1

19 iunie 2023 - 21:45 Elveția - România / Prima TV

9 septembrie 2023 - 21:45 România - Israel / Prima TV

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo / Antena 1

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România / Antena 1

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.