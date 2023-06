FOTBAL Joi, 15 Iunie 2023, 15:22

CSA Steaua a terminat un nou sezon de Liga 2 pe poziție de promovare, dar din cauza formei de organizare nu a avut nici în acest an drept de participare în SuperLigă.

Daniel Oprita Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Daniel Oprița rămâne antrenorul principal al Stelei și în sezonul viitor

După încă un sezon în care și-a îndeplinit obiectivul, Oprița a intrat într-un conflict cu juristul clubului, Florin Talpan, care îi solicita demisia.

Deși amenința că nu va mai continua dacă problemele legate de dreptul de promovare nu se vor rezolva, antrenorul stelist a revenit la sentimente mai bune și va continua încă un an pe banca formației roș-albastre.

„Am luat și asta în calcul, dar până la urmă mai am un an de contract. Am vorbit cu domnul comandant, mi-a spus că trebuie să îmi respect contractul și mi-a dat asigurări că s-ar putea rezolva cu dreptul de promovare. Se discută, se încearcă, dar mai vedem. Și în anii trecuți s-a spus că se va rezolva...

Există semnale mai clare. Anul trecut s-a vorbit despre schimbarea Legii Sportului, dar acum nu mai există această variantă. Luăm în calcul asocierea cu un privat, am înțeles că se discută și sper să se rezolve” – a declarat Daniel Oprița, pentru DigiSport.

CSA Steaua trebuie să se reorganizeze din temelii pentru a se lupta la promovare în noul sezon din liga secundă, după ce în această vară s-a despărțit de 16 jucători.