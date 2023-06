FOTBAL Joi, 15 Iunie 2023, 07:54

Red. Sport • HotNews.ro

0

​Elveția și România se vor întâlni luni, 19 iunie, de la ora 21:45, la Lucerna în preliminariile pentru Euro 2024 la fotbal. Murat Yakin, selecționerul gazdelor, are un motiv de bucurie înainte de duelul cu tricolorii lui Edi Iordănescu: partida se va disputa cu „casa închisă”.

Murat Yakin Foto: Manuel Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia

>> Ianis Hagi și mesajul transmis la revenirea sub tricolor

Murat Yakin, selecționerul Elveției, este încântat că meciul cu România se va juca cu „casa închisă”

„Este minunat că meciul se va juca cu casa închisă, iar în curând vom putea juca şi la Berna, fiindcă din 2025 va exista din nou gazon natural pe stadionul Wankdorf”, a spus Yakin pentru bluewin.ch, citat de Agerpres.

Întrebat dacă naţionala Elveţiei va fi reprezentată întotdeauna mai bine de apărarea sa, exemplu fiind faimosul „lacăt elveţian”, decât de atac, tehnicianul a răspuns "nu", după o lungă ezitare.

Yakin nu crede că este o problemă că Elveţia are foarte mulţi portari de valoare. „Prefer să fie aşa decât invers”, a spus el.

Yakin a explicat de ce în ţara sa apar atâţia goalkeeperi de clasă: „Datorăm asta în primul rând celui care este antrenorul nostru cu portarii, Patrick Foletti, Fox cum i se spune, care se ocupă şi de formarea antrenorilor cu portarii din Elveţia.

Este o legendă. Descoperă talentele, le însoţeşte de la cea mai fragedă vârstă şi le formează nu doar pe plan tehnic, dar şi personal. Are un ochi pe care eu nu îl am. Poate spune dacă un jucător are calităţile pentru a deveni un portar mare”.

Rezultatele României de până acum în preliminariile Euro 2024

Startul de preliminarii este unul bun pentru tricolori, cu două victorii din tot atâtea partide. Nu trebuie însă uitat faptul că România a jucat până acum cu cele mai slabe echipe din grupă, adică Andorra și Belarus.

Greul pentru naționala condusă de Edi Iordănescu de-abia acum începe, odată cu dubla din iunie cu Kosovo și Elveția (ambele partide în deplasare).

Andorra - Romania 0-2

România - Belarus 2-1

Clasamentul Grupei I a preliminariilor Euro 2024

Elveția este, așa cum spuneau și calculele hârtiei, echipa favorită la câștigarea grupei de calificare la Euro 2024. După două partide, elvețienii merg „ceas”, cu două victorii și un golaveraj amețitor: 8-0.

1. Elveția 6 puncte (8-0 golaveraj)

2. România 6 (4-1)

3. Kosovo 2

4. Andorra 1

5. Israel 1

6. Belarus 0.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023 - 21:45 Andorra - România 0-2 / Antena 1

28 martie 2023 - 21:45 România - Belarus 2-1 / Prima TV

16 iunie 2023 - 21:45 Kosovo - România / Antena 1

19 iunie 2023 - 21:45 Elveția - România / Prima TV

9 septembrie 2023 - 21:45 România - Israel / Prima TV

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo / Antena 1

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România / Antena 1

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.