Echipa națională a plecat miercuri spre Priștina, unde vineri de la ora 21:45 va întâlni Kosovo, în cea de-a treia partidă a Grupei I a preliminariilor Campionatului European din 2024.

Ianis Hagi Foto: Alex Nicodim / Sipa Press / Profimedia

Ianis Hagi și bucuria de a reveni printre tricolori

Refăcut după o accidentare care l-a ținut departe de teren aproape un an, Ianis Hagi a ratat primele două partidei ale României, câștigate cu Andorra și Belarus.

Într-un interviu acordat FRF TV, mijlocașul lui Rangers speră la două victorii care să îi aducă pe tricolori în lupta pentru câștigarea primului loc al grupei.

„Dacă reuşim două victorii acum, e clar că ne vom bate acolo sus pentru calificare. Însă nu ar fi corect să vorbim dinainte.

Trebuie să ne concentrăm acum pe primul meci, cel cu Kosovo, şi pe antrenamentele pe care le mai avem până atunci. Pentru a ajunge la Campionatul European e clar că trebuie să jucăm 10 meciuri foarte bine. Aşa că sperăm să încheiem acţiunea din iunie la fel cum am încheiat-o pe cea din martie.

Eu sunt mândru că am revenit la naţională. Mental şi fizic sunt pregătit pentru orice situaţie şi gata să dau 100% pentru echipa naţională. A fost dificil de fiecare dată când nu am putut să fac parte din lotul naţionalei, în ultimul an.

Dar în martie colegii mei au făcut o treabă foarte bună, au reuşit să înceapă cu dreptul această campanie. Sunt 6 puncte din 6 şi e foarte bine, pentru că moralul va fi clar unul pozitiv, încrederea va fi mult mai bună.

Ar fi o mândrie să mă calific la EURO 2024, ştiu sentimentul de a mă califica la un turneu final, dar la Under 21, şi nu se compară cu nicio victorie la nicio echipă de club şi cu niciun trofeu.

E o senzaţie unică, aşa că vreau să o trăiesc cât mai repede. Eu sunt foarte sigur de calificare, este sentimentul meu... mă cunosc cu aceşti colegi de la 11-12 ani, ştiu cu cine ies pe teren şi nu am niciun dubiu că va veni şi momentul nostrum” – a declarat Ianis Hagi, conform Digisport.

România va întâlni Kosovo pe 16 iunie, de la ora 21:45, iar trei zile mai târziu Elveția, de la aceeași oră, în Grupa I a preliminariilor Euro 2024.