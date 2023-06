Finalul campionatului din Belgia a fost unul dramatic, trei echipe devenind campioane virtuale în ultimele 10 minute din play-off. Până la urmă, singura care s-a bucurat a fost Antwerp, care a cucerit titlul pentru prima oară după 1957.

Antwerp a început ultima etapă din play-off pe prima poziție, dar Royale Union a înscris în minutul 46 al partidei cu Club Brugge și a condus cu 1-0 până în minutul 89, scor la care era campioană.

Club Brugge a egalat, iar Genk (care conducea cu 2-1) a devenit lider până în minutul 90+4, când Antwerp a egalat prin Toby Alderweireld și a revenit în fruntea clasamentului.

Royale Union a mai primit două goluri în prelungiri (1-3), iar Antwerp a devenit campioană a Belgiei după o așteptare de 66 de ani.

1. Antwerp (10-8 golaveraj) 47 puncte

2. Genk (10-10) 46

3. Royale Union SG (8-8) 46

4. Club Brugge (10-12) 36.

An all-time great football moment. Toby Alderweireld joined hometown club Royal Antwerp last summer, as he always promised he would. Tonight, he has won them their first league title since 1957 with this incredible strike vs Genk in the 94th minute! pic.twitter.com/KIysphCZKk