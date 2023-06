FOTBAL Vineri, 02 Iunie 2023, 09:09

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Istvan Kovacs a fost criticat pentru prestația din meciul CFR Cluj - U Craiova 1948, dar este posibil ca arbitrul din Carei să primească vineri vestea carierei: ar putea conduce finala Champions League.

Istvan Kovacs i-ar putea lua locul lui Szymon Marciniak la finala dintre Manchester City și Inter

Polonezul Szymon Marciniak a fost delegat inițial de UEFA pentru a arbitra meciul dintre Manchester City și Inter Milano, dar acesta a participat la o manifestație de extremă dreapta și riscă să fie înlocuit de forul european.

Jurnaliștii de la Onet.pl și La Repubblica au anunțat că Marciniak a fost prezent pe 29 mai la manifestația Everest, organizată de Slawomir Mentzen, lider al partidului de extrema dreaptă Konfederacia, cunoscut pentru poziția rasistă, homofobă, antisemită și xenofobă.

Știrea a ajuns la urechile celor de la UEFA, iar forul l-ar putea înlocui pe Marciniak la meciul care va avea loc pe 10 iunie, la Istanbul. Decizia va fi luată în cursul zilei de vineri, la sediul UEFA de la Nyon.

„UEFA a luat la cunoștință acuzațiile care îi sunt aduse lui Szymon Marciniak și va aduce clarificări imediat. UEFA și întreaga lume a fotbalului condamnă cu tărie ideile promovate de respectivul grup și ia aceste acuzații în serios”, a transmis forul european.

În mod normal, dacă se întâmplă ceva și Marciniak nu mai poate conduce partida, locul său va fi luat de cel de-al patrulea oficial, adică Istvan Kovacs.

„Ca arbitru internațional de mulți ani, am pus mereu pe primul plan fair-play-ul și respectul față de alți oameni. Și vreau să transmit mai departe aceste valori. Întotdeauna am fost împotriva rasismului, antisemitismului și intoleranței, ceea ce am demonstrat în timpul meciurilor, ca arbitru. Întotdeauna voi spune stop urii” - Szymon Marciniak, citat de Onet.pl.

Szymon Marciniak a arbitrat finala Cupei Mondiale din Qatar: Argentina - Franța, scor 3-3 și 4-2 la loviturile de departajare.

Istvan Kovacs și meciurile arbitrate în această ediție de Champions League

Dinamo Zagreb vs Chelsea 1-0

Club Brugge vs Atletico Madrid 2-0

Bayer Leverkusen vs FC Porto 0-3

Liverpool vs Real Madrid 2-5

AC Milan vs Napoli 1-0.

Istvan Kovacs, criticat după barajul dintre CFR Cluj și U Craiova 1948

După barajul pentru Conference League (CFR Cluj - U Craiova 1948, scor 1-0), fostul mare arbitru Ion Crăciunescu a afirmat că Istvan Kovacs a greșit eliminându-l pe Bauza.

„Nu pot să îl înțeleg, îmi e greu să înțeleg cum o fază ca aceasta e galben. Să dai al doilea galben pentru așa ceva, mi se pare... E la 80 de metri de poarta adversă, nu e o situație promițătoare de atac, nu mi se pare că intensitatea faultului e mare.

E un picior pus, nici nu îl lovește. Îl împiedică, dar nu înseamnă că trebuie să dai galben. E fault și atât. Cum să dai al doilea galben? Nu ai cum, oricât ai vrea. Uitați-vă! Nu înțeleg... Ai o ocazie să repari asta în timpul jocului, când îl calcă pe picior pe jucătorul de la Craiova și îi dă galben. Trebuie să aștepți VAR-ul pentru așa ceva?

Nu înțeleg acest domn care stă în altă țară (n.r. Kyros Vassaras, șeful CCA) și nu simte ce e aici. Noi suntem obligați să îl ținem în funcție și să îl plătim din banii românilor. El a mai avut o problemă. Știți ce scandal a ieșit. Cum îl dai la Cluj, când el este din Cluj? Domnule Vassaras, se aude?” - Ion Crăciunescu, la DigiSport.