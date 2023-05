FOTBAL Marți, 30 Mai 2023, 11:06

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

Franța a fost eliminată încă din faza grupelor de la Cupa Mondială U20, iar selecționerul Les Bleuets a dat vina pe FIFA după ce echipa sa a fost învinsă de Coreea de Sud și Gambia.

Franta, invinsa de Gambia la Cupa Mondiala U20 Foto: TELAM / Xinhua News / Profimedia

Franța nu s-a putut baza pe 33 de jucători la Cupa Mondială U20

Landry Chauvin a spus că FIFA este vinovată pentru această eliminare, având în vedere că această competiţie s-a desfăşurat în afara datelor în care cluburile erau obligate să-şi pună la dispoziţie tinerii internaţionali.

„Am irosit mai multă energie înainte de Cupa Mondială decât în timpul ei, încercând să formez o echipă.

Nu dau vina pe cluburi, care sunt în dreptul lor, ci mai degrabă pe FIFA. Tot ce trebuiau să facă era să amâne competiţia cu două săptămâni şi nimeni nu s-ar fi supărat...

Numai în generaţia 2003, am avut 15 absenţe majore, fără a-l lua în calcul pe Cherki, care a jucat o singură dată cu noi. Am avut 33 de refuzuri din partea clubului, inclusiv jucătorii din 2004 şi 2005.

În martie, am avut o ultimă reunire în care am jucat împotriva Angliei şi Statelor Unite şi am reuşit să păstrăm doar... şapte jucători!” - Landry Chauvin pentru L'Équipe

Rezultatele Franței la Cupa Mondială U20: 1-2 vs Coreea de Sud, 1-2 vs Gambia, 3-1 vs Honduras.

Cupa Mondială U20, optimi de finală

SUA - Noua Zeelandă

Gambia - Uruguay

Uzbekistan - Israel

Brazilia - Tunisia

Columbia - Slovacia

Anglia - Italia

Ecuador - Coreea de Sud

Argentina - Nigeria.