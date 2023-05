FOTBAL Luni, 29 Mai 2023, 19:51

Fundașul român Ștefan Radu s-a retras oficial din activitatea de fotbalist profesionist duminică, la meciul din Serie A dintre Lazio și Cremonese, după 15 ani petrecuți în Italia.

Ștefan Radu, declarații de dragoste pentru fanii lui Lazio

Fotbalistul se afla din ianuarie 2008 la Lazio și este jucătorul cu cele mai multe apariții din istoria clubului din capitala Italiei: 427.

La duelul de pe Stadio Olimpico cu Cremonese, fundașul român a fost rezervă, dar a fost introdus de Maurizio Sarri pe teren în minutul 91, când l-a înlocuit pe Mattia Zaccagni.

După ce 60.000 de suporteri ai lui Lazio i-au scandat numele și au afișat un banner în onoarea sa, Ștefan Radu le-a răspuns cu o scrisoare emoționantă.

„Fanilor echipei Lazio, vă mulţumesc tuturor pentru că aţi fost prezenţi în această zi foarte importantă pentru mine.

Am petrecut mai mult de 15 ani alături de voi. Spun "alături de voi" pentru că pe teren, când am intrat, am avut acelaşi suflet ca şi voi: sufletul unui fan al lui Lazio.

Cu acest tricou mi-am trăit viaţa de fotbalist, pe acest stadion am trăit momente unice, zile dificile şi bucurii imense, la fel ca voi toţi. Lazio este o familie, iar acest teren este ca o casă pentru mine. Vă mulţumesc pentru că în victorie şi chiar şi atunci când nu am câştigat, nu m-am simţit niciodată singur. În această călătorie am mers întotdeauna împreună.

Sunt sigur că ataşamentul meu faţă de culorile biancocelesti nu se va sfârşi niciodată. Îmi va da puterea de a merge mai departe în viaţă cu aceeaşi determinare pe care am avut-o întotdeauna pe teren.

Îi mulţumesc sincer preşedintelui Lotito şi clubului pentru că mi-au permis să îmi îndeplinesc acest mare vis: să pot spune adio fotbalului purtând acest tricou. M-aţi primit când eram puţin mai mult decât un băiat. Am crescut aici ca om şi ca fotbalist.

Îi mulţumesc soţiei mele Alexandra şi copiilor mei Edoardo şi Alessia, pentru că nu m-au lăsat niciodată să le simt sprijinul şi dragostea lor.

Mulţumesc tuturor coechipierilor mei şi staff-ului tehnic de-a lungul anilor care au recunoscut rolul meu important pe teren şi în vestiar.

Aceasta este o mare onoare pentru mine, înainte de a fi o mare responsabilitate.

Când am îmbrăcat tricoul biancoceleste am făcut-o cu toată inima şi pasiunea. Acum ştiu ce înseamnă să fiu unul dintre voi. Ştiu ce înseamnă să faci parte din marea familie Lazio. Şi să fiu legat de ea pentru totdeauna.

Poţi înceta să joci fotbal, dar nu poţi înceta să fii lazial!

Vă mulţumesc tuturor, Boss vă iubeşte!”, a transmis Ștefan Radu, conform News.ro.