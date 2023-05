FOTBAL Luni, 29 Mai 2023, 08:45

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

Luciano Spalletti a reușit să-i aducă lui Napoli primul titlu după o așteptare de 33 de ani, dar este puțin probabil că antrenorul să se afle pe banca tehnică în sezonul viitorul.

Luciano Spalletti Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Luciano Spalletti a cerut un „an sabatic”

Aurelio De Laurentiis, patronul lui Napoli, a afirmat că Spalletti „a cerut un an sabatic” și va părăsi clubul. Anunțul a fost făcut într-o emisiune televizată.

„Spalletti este un om liber. Când cineva vine la tine şi îţi spune: am făcut tot ce am putut, un ciclu din viaţa mea s-a încheiat, am un contract cu tine, dar aş prefera să am un an sabatic... Ce faci? Eşti împotrivă?

El a oferit tot, îi mulţumesc, iar acum este bine ca el să continue să facă ceea ce vrea să facă” - Aurelio De Laurentiis, în cadrul emisiunii Che tempo che fa.

Luciano Spalletti, care la 64 de ani a devenit cel mai în vârstă antrenor care a câştigat un Scudetto, nu a confirmat niciodată oficial dorinţa sa de a pleca.