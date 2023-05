FOTBAL Miercuri, 24 Mai 2023, 16:57

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

FC Barcelona a anunțat miercuri că Jordi Alba va părăsi formația de pe Camp Nou la finalul acestui sezon, deși fundașul mai avea contract până în vara anului 2024.

Jordi Alba Foto: Felipe Mondino/LiveMedia / ipa-a / PA Images / Profimedia

Jordi Alba pleacă de la FC Barcelona

Transferat de la Valencia pentru suma de 15 milioane de euro, Alba a strâns 458 de apariții în tricoul Barcelonei, a marcat 27 de goluri și a oferit 99 de assist-uri.

În vârstă de 34 de ani, Alba a luat decizia de a părăsi gruparea blaugrana după 11 ani. Acest anunț vine la doar două săptămâni după ce și căpitanul Sergio Busquets și-a anunțat plecarea.

Trofeele câștigate de Jordi Alba alături de Barcelona: 6 LaLiga, 5 Cupe ale Spaniei și 4 Supercupe ale Spaniei, o Ligă a Campionilor, o Supercupă a Europei și o Cupa Mondială a Cluburilor.

„Mulțumesc! Le mulțumesc părinților mei și fratelui pentru tot ce m-au învățat, prietenilor care au împărtășit acest drum cu mine, tuturor coechipierilor mei, staff-ului, antrenorilor, președinții și toți angajații cu care m-am intersectat în club. Desigur, vreau să le mulțumesc copiilor mei pentru forța pe care mi-o oferă și soției mele pentru sprijinul necondiționat, fără ei nu ar fi fost nimic posibil, pentru că realitatea a depășit visul.

Cea mai mare dorință a mea a fost întotdeauna să fiu jucătorul Barcelonei, memoria mi-e plină de amintiri numeroase pe care le păstrez cu drag. Să cresc la Academie a fost unul dintre cele mai speciale lucruri din viața mea, după acei 7 ani a trebuit să plec, dar apoi m-am întors pentru a-mi îndeplini visul, să joc la prima echipă și am reușit asta în 2012, revenind acasă cu o prezentare pe Camp Nou, care a fost un moment unic.

11 sezoane mai târziu mă simt mândru și satisfăcut de tot ce am reușit împreună. Nu a fost totul frumos, pentru că am trăit și momente complicate, dar mereu am ieșit uniți din ele. Îmi va lipsi să alerg în bandă pe Camp Nou, să simt iubirea fanilor și bucuria lor în marile momente. Cine i-ar fi spus băiețelului de 9 ani care își începea drumul plin de iluzii la Academie că avea să își îndeplinească visurile.

Mă simt norocos. Le mulțumesc din inimă tuturor fanilor din lume pentru afecțiunea oferită. Pentru toate aceste lucruri, după o perioadă lungă de gândire, cred că cel mai bun lucru e să fac un pas într-o parte și mi-ar plăcea să anunț că acesta va fi ultimul meu sezon ca jucător al Barcei, nu a fost un drum ușor, dar plec liniștit și fericit, cred că cel mai bun sentiment din lume este că aparții Barcei. Ne vedem duminică pe Camp Nou! Vă mulțumesc, culers! Visca Barca!” - Jordi Alba.