FOTBAL Miercuri, 17 Mai 2023, 21:27

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Manchester City s-a calificat în finala Ligii Campionilor de la Istanbul. Formația antrenată de Pep Guardiola a dominat-o pe Real Madrid în meciul retur de pe Etihad Stadium, pe care l-a câștigat cu scorul de 4-0 (5-1 la general). Englezii o vor întâlni pe Inter în finala de pe 10 iunie.

Manchester City Foto: Nigel Keene/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Inter - Manchester City, finala de pe Ataturk din Istanbul

Manchester revine în finala UEFA Champions League după doi ani.

„Cetățenii” au eliminat-o pe Real Madrid, deținătoarea trofeului, la capătul unui meci perfect făcut de elevii lui Pep Guardiola.

Bernardo Silva a deschis scorul pentru englezi în minutul 23, când a finalizat frumos la colțul scurt din pasa lui Kevin De Bruyne.

Tot portughezul a majorat avantajul gazdelor 14 minute mai târziu, când a reluat în plasă, după ce Eder Militao a respins un șut al lui Ilkay Gundogan.

Spaniolii puteau intra în joc, dar Toni Kroos a nimerit bara cu un șut violent din afara careului.

În a doua repriză, Carlo Ancelotti a făcut mai multe modificări, încercând să schimbe ceva în joc, dar tot City a fost cea care a marcat, la o fază fixă la care Eder Militao și-a înscris în proprie poartă (min 76).

Introdus pe teren pe final, Julian Alvarez a făcut 4-0.

Scor final 4-0, iar Manchester City o va întâlni pe Inter în finala de pe Ataturk, programată pe 10 iunie.

Manchester City - Real Madrid, 4-0, în returul semifinalelor UCL (în tur: 1-1)

Final.

Min 90+1: GOOOOL! Julian Alvarez face 4-0 din pasa lui Foden.

Min 83: Dublă ocazie pentru Real Madrid. Karim Benzema îl ia la țintă pe Ederson, iar brazilianul intervine și la faza imediat următoare.

Min 76: GOOOOOOOOL! Akanji reia pe spate din centrarea lui De Bruyne, iar Eder Militao a deviat în proprie poartă.

⚽️ It's three on the night! Akanji's header deflects in off Militão



• Man City 3-0 Real Madrid (76')

AGG: 4-1 #UCL pic.twitter.com/3XwJSYvdKx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 17, 2023

Min 73: Bară Manchester City! Erling Haaland este servit excelent de Gundogan, norvegianul trage în Courtois și mingea lovește bara.

Min 51: David Alaba execută bine o lovitură liberă, dar mingea este scoasă de sub bară de Ederson. Este primul șut pe poartă al spaniolilor.

Min 46: A început repriza secundă.

Pauză.

What a half for Man City \uD83D\uDD25#UCL pic.twitter.com/7VtZXJOnZ7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 17, 2023

Min 45: Asediu la poarta oaspeților. Akanji este aproape să marcheze, dar fundașii Realului reușesc să respingă în corner.

Min 37: GOOOOOOL! Ilkay Gundogan a pătruns în careu, șutul său a fost blocat de Militao, mingea a sărit la Bernardo Silva, iar portughezul a reluat cu capul în plasă din câțiva metri.

Min 35: Bară Real Madrid! Toni Kroos trimite un șut extraordinar, mingea însă lovește transversala.

Min 27: Din nou pericol la poarta Realului. Erling Haaland trage puternic din afara careului, dar mingea trece alături.

Min 23: GOOOOOOL! 1-0 pentru Manchester City. Bernardo Silva primește perfect în careu de la Kevin De Bruyne, iar portughezul îl execută pe Courtois cu un șut la colțul scurt.

Min 21: Ce ocazie! Courtois evită din nou golul. Belgianul scoate senzațional reluare cu capul a lui Haaland. Scorul rămâne 0-0.

Min 13: Șansă mare de gol pentru Manchester City. Thibaut Courtois intervine fantastic la lovitura de cap a lui Erling Haaland.

Min 7: Prima ocazie de gol a partidei este a englezilor. Rodri pătrunde în careu și trage la colțul lung. Mingea trece pe lângă poartă.

Min 1: Start de meci pe Etihad Stadium.

Echipele de start:

Manchester City: Ederson - K. Walker - R. Dias - J. Stones - M. Akanji - Rodri - I. Gundogan - K. De Bruyne - B. Silva - J. Grealish - E. Haaland.

Antrenor: Pep Guardiola

Real Madrid: T. Courtois - D. Carvajal - E. Militao - D. Alaba - E. Camavinga - T. Kroos - L. Modric - F. Valverde - Vinicius Junior - Rodrygo - Karim Benzema.

Antrenor: Carlo Ancelotti