Gigi Becali dezvăluie că se află în negocieri pentru vânzarea FCSB. După ce a anunțat că iese din fotbal, Gigi Becali a trecut acțiunile FCSB pe numele surorii sale.

„Noi am revenit în lupta la titlu... Eu dau interviul asta... Eu am terminat. Am un client cu care negociez. A zis că va oferi 25 de milioane. Dar i-am transmis că nu mai vreau...

Dacă vom câștiga campionatul, cred că pot obține 40-50 de milioane. Negociez cu el. Dacă suntem campioni, iau 40 de milioane pe echipă. Dacă nu, iau 25. Asta contează foarte mult”, a declarat Gigi Becali.

