Joi, 27 Aprilie 2023, 23:19

Revenit în fotbalul românesc pe banca celor de la UTA, în locul lui Laszlo Balint, Mircea Rednic a suferit prima înfrângere pe banca arădenilor, în semifinalele Cupei României.

Mircea Rednic Foto: VIRGINIE LEFOUR / AFP / Profimedia

Mircea Rednic acuză arbitrul că a decis câștigătoarea partidei

Universitatea Cluj a învins UTA cu scorul de 1-0 și s-a calificat în finala Cupei României, unde se va lupta cu Sepsi Sfântu Gheorghe pentru trofeu.

Meciul nu a fost unul liniștit, iar arădenii acuză arbitrajul lui Horia Mladinovici, care le-a anulat un gol și a acordat un penalti pentru clujeni.

La finalul partidei, antrenorul Mircea Rednic a explicat eliminarea formației sale din Cupa României.

„Nu am ce să zic. Am făcut un meci bun, am dat gol. Nu am primit gol. Nu se poate. Am vorbit, vorbim de fotbal. Remacle s-a împiedicat de iarba aia, de hibrid. Nu a fost penalty.

Ei nu au dat gol, nu au dat un șut pe poartă în repriza a doua. Trebuia să înscriem două goluri. Noi meritam să ne calificăm. Păcat. Meciul nu a fost decis de VAR, ci de el (n..r de arbitru). El a decis. Nu am reușit să marcăm.

Am avut probleme cu accidentații. Chindriș a făcut o ruptură. E stres mult. Lumea își dorea să ajungem în finală. Nu avem ce să facem. Ne gândim la meciul de marți.

Noi am dat gol, nu a fost validat, ei nu au dat gol. Meritam mai mult. Jucătorii au reacționat foarte bine. Nu am reușit să dăm mai mult de un gol și uitați ce s-a întâmplat.

Le-am cerut jucătorilor să-mi spună unde dau un randament maxim. Fundașii laterali au urcat bine. Poate ar fi trebuit mai mulți oameni în careul de 16 metri.

Rămân cu un gust amar. Poate nu îi place de UTA (n.r. arbitrului). Îl delegi în continuare. Nu poți să intervii într-un joc. Înseamnă că în Anglia stau la fiecare fază la VAR. Noi suntem obligați să câștigăm toate meciurile” – a declarat Mircea Rednic la finalul partidei, pentru DigiSport.