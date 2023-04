FOTBAL Joi, 27 Aprilie 2023, 16:12

Digisport.ro

Dialogul de la distanță dintre Gigi Becali și Răzvan Burleanu, început de patronul FCSB-ului imediat după eșecul echipei sale în derby-ul cu Rapid, scor 0-1, continuă.

Gigi Becali Foto: captură Digi Sport

Când a aflat ce a făcut președintele Federației, Becali a avut o reacție surprinzătoare, având în vedere cât de supărat era pe Răzvan Burleanu. A recunoscut că gestul său a fost făcut la nervi și a fost de acord cu decizia șefului fotbalului românesc.

„Până la urmă, eu am greșit față de el, eu i-am dat mesajele. Dacă m-a blocat, să fie sănătos! Are dreptate, și eu făceam la fel ca el. Unde are dreptate, are dreptate. Și eu făceam ca el, la mesajele pe care i le-am dat”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club.

