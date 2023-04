FOTBAL Duminică, 23 Aprilie 2023, 18:17

Imediat după fluierul de final al meciului, Petrescu s-a dus direct la vestiare și nu a stat să îl salute pe Hagi. La flash-interviu și-a motivat decizia: „Trebuia să mă duc peste Gică?". Apoi, la conferința de presă, discursul a fost altul.

Dan Petrescu Foto: Massimo Insabato / Zuma Press / Profimedia

Antrenorul de la CFR a fost deranjat de declarațiile lui Hagi. Gică a spus că a vrut să-l salute pe Dan, însă acesta plecase deja de pe teren.

„Mi se pare penibil să spună Hagi că nu m-a găsit. Iar ultima dată, când am câștigat 3-0 aici, nu m-am văzut cu Gică. Nici a doua sau a treia zi. Apoi am vorbit. Eram supărat, de asta am plecat. Gică e prietenul meu pe viață. Oricum îl sun și-l felicit”, a declarat Dan Petrescu.

