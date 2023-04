FOTBAL Vineri, 21 Aprilie 2023, 11:44

Silviu Dumitru • HotNews.ro

AS Roma a reușit să revină după ce a pierdut manșa tur a întâlnirii cu Feyenoord și s-a calificat în semifinalele Europa League. După 4-1 pe Stadio Olimpico (după prelungiri), Jose Mourinho a vorbit despre cât de dificilă este meseria de antrenor și a lăsat de înțeles că va rămâne pe banca capitolinilor și în sezonul următor.

Jose Mourinho Foto: Federico Proietti/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jose Mourinho: „Am 150 de meciuri în competițiile europene, am văzut de toate”

La flash-interviu, Mourinho a fost anunțat de reporter că „În studio sunt mulți analiști și mari campioni care vor să-ți adreseze întrebări”. „The Special One” a intervenit rapid și a provocat hohote de râs: „Cassano nu este?”, făcând referire la conflictul său cu fostul internațional italian.

Tehnicianul lusitan și-a început discursul explicând cât de dificilă a fost partida cu Feyenoord.

„Prin asemenea meciuri pot explica de ce am atâtea fire de păr albe: cred ca am 150 de meciuri în competițiile europene, am văzut de toate.

Sunt într-o etapă a carierei mele în care jucătorii sunt mai importanți, eu sunt ultimul. Ceea ce îmi doresc este să-i fac pe fani fericiți, să-i pun pe băieți în situația de a progresa. Sunt mândru de asta.

Înainte de meci am spus: 'Ori câștigăm, ori plecăm acasă morți de oboseală'. Am câștigat și am meritat.

Finala? Poate fi numai italiană, dar și fără italieni. Bayer Leverkusen este un adversar foarte dificil, dar într-o semifinală de Europa League nu ne putem aștepta la o echipă cu puțină calitate.

Punctele primite înapoi de Juventus? Sunt în Italia de patru ani. De trei luni de zile spun să uităm de depunctarea asta” - Jose Mourinho, la Sky Sports, citat de Gianluca Di Marzio.

Jose Mourinho vrea să rămână la AS Roma

Mourinho a dat de înțeles că vrea să rămână la AS Roma, chiar dacă au apărut zvonuri potrivit cărora Al-Nassr este dispusă să-i plătească un salariu de 100 de milioane de euro pentru doi ani de contract.

„Sunt fericit aici, nu pot să ascund asta. Pentru că îmi plac oamenii și ei mă plac pe mine. Respect pe toată lumea și sunt respectat de toată lumea, am o relație bună cu patronii, pozitivă și respectuoasă. La fel și cu directorul, jucătorii sunt fantastici.

Nu pot spune că sunt ca niște copii, pentru că am doar doi pe care îi iubesc foarte mult, dar aproape. Nu pot să spun că nu sunt fericit aici. Uneori am frustrările mele, alteori mă gândesc la alte ambiții. Dar să vedem. Important este că astăzi sunt cu adevărat fericit și că lucrez pentru oameni” - Jose Mourinho.

Semifinalele Europa League

AS Roma - Bayer Leverkusen

Juventus - Sevilla.

Meciurile vor avea loc pe 11 mai (tur) și 18 mai (retur), de la 22:00.