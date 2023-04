FOTBAL Joi, 20 Aprilie 2023, 09:40

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Simone Inzaghi a fost amenințat cu demiterea de Inter Milano, dar a reușit să califice echipa în semifinalele Champions League. După 5-3 la general cu Benfica Lisabona, antrenorul italian a vorbit despre criticile primite.

Simone Inzaghi Foto: Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Simone Inzaghi: „Muncesc să-i fac pe fani fericiți”

„Suntem foarte fericiți, e o seară foarte importantă pentru Inter. E o calificare meritată. Suntem în semifinale, este un vis îndeplinit și vom da tot ce avem mai bun.

Am trecut de o grupă grea și am făcut-o pentru că am fost uniți. Muncim pentru a trăi astfel de seri, de care Inter nu s-a bucurat în ultimii mulți ani.

Știu de ce apar criticile, sunt în fotbal de mulți ani și m-am obișnuit. Eu muncesc să-i fac pe fani fericiți” - Simone Inzaghi, citat de Football Italia.

„Derby della Madonnina” în semifinalele UEFA Champions League

Cu un parcurs destul de slab în campionat, mai ales în ultima perioadă, Inter a făcut un meci destul de bun pe teren propriu, a condus cu 3-1, dar a fost egalată de Benfica pe final (3-3).

Barella, Lautaro Martinez și Joaquin Correa au înscris cu niște execuții de efect pentru echipa lui Simone Inzaghi și deși lusitanii au punctat de două ori pe final, petrecerea a început pe Giuseppe Meazza.

În semifinalele Champions League, Inter își va întâlni marea rivală, AC Milan.