Napoli a obținut doar o remiză în returul cu AC Milan (1-1) și a fost eliminată în sferturi din Champions League. La finalul partidei de pe Stadio Diego Armando Maradona, antrenorul Luciano Spalletti a dat vina pe arbitraj.

Luciano Spalletti Foto: Andreas SOLARO / AFP / Profimedia

Luciano Spalletti (Napoli): „A fost un penalty clar”

Tehnicianul lui Napoli i-a felicitat pe adversari, dar consideră că Szymon Marciniak trebuia să acorde penalty la faultul lui Rafael Leao asupra lui Hirving Lozano (în minutul 36, la scorul de 0-0).

„În primul rând, trebuie să-i felicităm pe cei de la Milan pentru calificare, este semnul unei echipe mature și al jucătorilor. Am făcut un meci grozav, am fost uneori naivi și plătim pentru lipsa noastră de experiență. Osimhen nu s-a antrenat 20 de zile, dar am făcut și câteva greșeli mari.

Penalty-ul și primul gol ar fi putut fi evitate, eram în deplină posesie a mingii. Nu am fost la fel de buni în suprafața de pedeapsă așa cum au fost ei.

Ultima pauză internațională ne-a luat ceva, mai întâi am fost la vârf fizic și psihic, apoi când ne-am întors am fost mai slabi. Rezultatul de la Torino ne-a făcut să credem că titlul este o formalitate și ne-am trezit cu un 0-4 la Milan.

În seara asta a fost un penalty clar asupra lui Lozano, Leao vine clar pe gleznă. Acesta nu este un contact, este o lovitură, altfel nu și-ar fi întors glezna așa” - Luciano Spalletti.

Stefano Pioli (AC Milan): „Antrenez un grup cu inimă mare”

„Nu eram consideraţi favoriţi cu Napoli, dar eu antrenez un grup cu inimă mare. Am strâns din dinți și am suferit, dar am meritat calificarea. Felicitări băieţilor.

Faptul că am avut 1-0 în meciul tur ne-a ajutat într-o privinţă, dar ne-a şi încetinit pe de altă parte. Le-am lăsat prea mult mingea. Mulţi dintre jucătorii noştri nu au mai jucat niciodată într-un astfel de meci, aşa că este ok. Însă toată lumea s-a sacrificat, am fost o echipă

Vor urma două meciuri frumoase, stimulatoare şi dificile în semifinale. Am făcut multe şi categoric nu vrem să ne oprim” - Stefano Pioli.

Napoli – AC Milan 1-1 (în tur, 0-1), în sferturile Champions League

Lider solitar în Serie A, Napoli nu a reușit să întoarcă rezultatul partidei tur, încheiată cu avantaj minim pentru AC Milan.

Trupa lui Stefano Pioli putea deschide scorul în minutul 22, dar Giroud a executat slab lovitura de la 11 metri acordată pentru faultul asupra lui Leao.

Atacantul milanezilor s-a revanșat în minutul 43, când a finalizat un contraatac rapid încheiat cu centrarea aceluiași Leao.

Napoli a beneficiat și ea de un penalti, pe care Kvaratskhelia l-a irosit în minutul 80.

Egalarea a venit abia în prelungirile partidei, după lovitura de cap a lui Victor Osimhen, mult prea târziu pentru a schimba soarta partidei.

AC Milan se califică după 16 ani în semifinalele Champions League și ar putea întâlni marea rivală Inter, care a câștigat meciul tur împotriva Benficăi Lisabona.