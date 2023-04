FOTBAL Sâmbătă, 15 Aprilie 2023, 16:10

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

CSA Steaua București - Dinamo este capul de afiș al etapei cu numărul 4 din play-off-ul ligii secunde, iar organizatorii anunță o asistență impresionantă pentru duelul care se va disputa pe stadionul Steaua.

Ovidiu Burca Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

CSA Steaua - Dinamo, capul de afiș al etapei a 4-a din play-off-ul Liga 2

Dinamo are două victorii și un rezultat de egalitate până acum în play-off, iar șansele ca băieții lui Ovidiu Burcă să promoveze în SuperLiga cresc de la meci la meci.

Pe 18 aprilie, dinamoviștii vor juca în deplasare pe terenul celor de la CSA Steaua București, iar fanii „câinilor” au epuizat biletele puse la dispoziție în sectorul dedicat oaspeților.

La conferința de presă premergătoare meciului de pe stadionul Steaua, Ovidiu Burcă a prefațat duelul cu militarii și a explicat de ce duelul va fi unul foarte dificil.

„Ne așteaptă o partidă extrem de dificilă, una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună din liga a 2-a. CSA Steaua are jucători care au multe meciuri în Liga 1 și Liga a 2-a, iar antrenorul are foarte multă experiență.

Are toate condițiile, are un buget stabil. O victorie ne-ar da foarte mare încredere că ne-am putea realiza obiectivul, acela de a promova.

Noi suntem într-un moment bun, echipa a progresat de la meci la meci. Avem două victorii fără gol primit. Suntem pe un trend ascendent. Avem progres de la meci la meci.

Chiar dacă a făcut egal în ultimul meci și a pierdut cu Oțelul, e o echipă foarte bună. E o echipă care, după vestea legată de promovare, a primit un stimul de care avea nevoie. Din perspectiva unui antrenor, e ceva bun.

Lumea m-a întrebat de ce nu vreau Steaua în play-off. Am spus că nu e fair și logic să participi din moment ce nu poate promova. Acum, dacă are 1% șanse de promovare, ne bucurăm. Va juca la intensitate maximă toate meciurile.

E greu să motivezi jucătorii fără obiectiv. Acum, nu cred că mai vedem sincope precum cea de la Galați. Se schimbă puțin lucrurile, dar mai sunt multe puncte puse în joc. Noi vrem să terminăm sezonul pe un loc de promovare direct.” - a încheiat Ovidiu Burcă.

Clasament play-off Liga 2

1 Politehnica Iași 46p

2 CSA Steaua București 44p

3 Oțelul Galați 42p

4 Dinamo București 38p

5 Gloria Buzău 34p

6 Unirea Dej 34p