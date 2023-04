FOTBAL Vineri, 14 Aprilie 2023, 22:42

Christophe Galtier, antrenorul celor de la PSG, se apără după ce a fost acuzat că în mandatul de la Nice a cerut conducerii să reducă numărul de jucători negri și musulmani din lot.

Christophe Galtier Foto: Bertrand GUAY / AFP / Profimedia

Christophe Galtier, antrenorul lui PSG, șocat după ce a fost acuzat de discriminare

Aflat în centrul unui scandal mare în Franța, Galtier a afirmat că nu se aștepta să treacă printr-o asemenea situație și a spus că îi va ataca în justiție pe cei care i-au pătat imaginea.

„Ca mulți dintre voi, sunt profund șocat de afirmațiile care mi-au fost atribuite și care au fost relatate de unii în mod iresponsabil. M-au rănit în cel mai adânc mod în umanitatea mea.

Sunt un copil crescut în locuințe sociale, crescut într-un mediu mixt, cu valori de respect față de celălalt, indiferent de originea sa, de culoare sau de religia sa. Toată viața mea de om, de fotbalist și de antrenor a fost dictată de grija de a trăi bine cu ceilalți.

Am decis să atac în justiție pe oricine aduce atingere onoarei mele. Nu mă mulțumesc doar cu deschiderea unei anchete. Am încredere în justiția țării mele. O voi lăsa să lucreze liniștită și nu voi mai face niciun comentariu pe acest subiect.

Când mă pregăteam să devin antrenorul lui PSG știam că voi avea multă presiune, analize și critici. Acum sunt în domeniu extra-sportiv. Nu mă așteptam să trăiesc așa ceva. Trăiesc asta, situația este cea care este și trebuie să-i fac față. Cel mai important lucru este meseria mea și relația mea cu jucători” - Christophe Galtier, într-o conferință de presă.

Antrenorul lui PSG și scandalul imens provocat: „Nu putem avea atât de mulți negri și musulmani în echipă”

Povestea a fost scoasă la iveală de jurnalistul Daniel Riolo, într-o intervenție la RMC Sport.

Pe scurt, Galtier i-a spus într-o discuție privată lui Julien Fournier, fostul director sportiv al lui Nice, că are prea mulți jucători negri și musulmani în echipă, iar că acest lucru nu corespunde cu ceea ce vor oamenii (n.r. fanii lui Nice) și nici cu ceea ce-și dorește el.

„Nu avea niciun argument sportiv, doar religia sau culoarea pielii”, a completat Julien Fournier în mailul pe care l-a trimis lui David Brailsford, președintele grupării din Ligue 1 și directorul Ineos.

În vârstă de 56 de ani, Galtier se află în centrul unui scandal uriaș într-o perioadă în care oricum nici rezultatele lui PSG din acest sezon nu sunt de partea sa.

Gruparea de pe Parc des Princes a fost eliminată din Champions League în optimi de Bayern Munchen, în timp ce în Ligue 1 se găsește pe locul 1, cu 69 de puncte. Spre deosebire de alți ani, când parizienii cucereau titlul cu multe etape înaintea finalului de sezon, PSG are acum un avans de doar șase puncte în fața echipei de locul secund (Lens are 63p), iar Marseille visează în continuare la un miracol (locul 3, are 61p).

De-a lungul carierei, Christophe Galtier a pregătit echipele Saint Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021), Nice (2021-2022) și PSG (2022 - prezent).