Eșecul usturător suferit în Champions League cu cei de la Manchester City (3-0) a crescut tensiunea în vestiarul celor de la Bayern Munchen, iar Sadio Mane l-a lovit pe Leroy Sane, fiind ulterior suspendat de către conducerea echipei bavareze.

Sadio Mane a primit a doua cea mai mare amendă din istoria fotbalului

Sosirea lui Thomas Tuchel pe banca celor de la Bayern Munchen nu a fost una de bun augur, cel puțin pentru moment.

Chiar dacă Bayern și-a recăpătat poziția de lider din Bundesliga după victoria cu Borussia Dortmund (4-2), bavarezii au fost eliminați de Freiburg din Cupa Germaniei și acum sunt cu un pas în afara Ligii Campionilor, după eșecul de pe Etihad Stadium.

Mai mult decât atât, clubul din Germania a atras atenția presei la nivel mondial după ce Sadio Mane l-a lovit pe Leroy Sane la finalul duelului cu City.

Fostul jucător de la Liverpool a primit a doua cea mai mare amendă din istoria fotbalului (500 de mii de euro) și a fost exclus din lot pentru meciul de campionat cu Hoffenheim.

Thomas Tuchel, actualul antrenor al celor de la Bayern Munchen, a vorbit astăzi într-o conferință de presă despre episodul petrecut între cei doi elevi ai săi.

„Nu am fost martor la incident pentru că eram în vestiarul antrenorilor. Nu am auzit nimic, dar am vorbit imediat după cu cei implicați.

Pentru că a fost un episod atât de răsunător, a fost necesar să clarificăm situația până la următorul antrenament și să comunicăm cât se poate de clar cu toți cei care aparțin de acest club.

Am lămurit situația și ne putem antrena din nou bine împreună. Nu suntem prima echipă care pățește așa ceva și nici ultima. Felul în care cei doi s-au comportat a avut un efect eliberator asupra lor.

Am avut o atmosferă plină de energie și pozitivitate la ultimul antrenament. Sunt primul care sare în apărarea lui Mane. Îl cunosc de foarte mult timp, îi știu anturajul. Nu a fost niciodată, dar absolut niciodată vinovat de ceva.

Fiecare are dreptul să facă o greșeală. Dar aceasta a fost prea departe de codul de conduită de la Bayern. Și-a recunoscut fapta și și-a cerut scuze.” - a declarat Thomas Tuchel, potrivit bulynews.com.

Sadio Mane a fost transferat de la Liverpool în vara anului 2022, pentru suma de 32 de milioane de euro.

De atunci, extrema în vârstă de 31 de ani a strâns 32 de apariții, a marcat 11 goluri și a oferit 5 pase decisive în tricoul celor de la Bayern.

Recent, senegalezul a revenit în lotul echipei, fiind recuperat în urma unei accidentări care l-a făcut să rateze Campionatul Mondial din Qatar.