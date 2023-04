Ronaldo in the past 5 years:



Gets Allegri sacked (2019)

Gets Sarri Sacked (2020)

Gets Pirlo sacked (2021)

Gets Ole sacked (2022)

Rangnick (2022)

Rudi Garcia( Al Nassr2023)



If you want to sack managers, call Cristiano Ronaldo \uD83E\uDD19\uD83D\uDC2A pic.twitter.com/S63HLenw9T